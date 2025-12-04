Un docente de Lomas de Zamora correrá su primer rally en moto a los 42 años

Emilio Mendoza es docente de Historia en Lomas de Zamora y un apasionado por los viajes y las motos. A los 42 años, está a punto de encarar un enorme desafío: le llegó la oportunidad de correr su primer rally . Nunca antes había participado de una carrera.

El docente lomense había sorprendido a todos con un proyecto que empezó hace seis años, cuando se propuso recorrer Latinoamérica en moto . Su idea era visitar todos los lugares que aparecían en el libro “Las venas abiertas de América Latina”, de Eduardo Galeano. Sin embargo, el viaje se interrumpió por la pandemia y por un terrible incidente que casi le cuesta la vida en 2023 : el barco en el que navegaba para volver a Argentina se hundió y él quedó varado en Panamá.

A Emilio le costó volver al ruedo, ya que en aquel episodio se hundió su moto. Por suerte, le regalaron otra para seguir viajando . Mientras retomaba su actividad como docente en las escuelas donde trabaja, en Lomas, empezó a complementarlo con actividades vinculadas al mundo de las motos. Fue así como se propuso un reto ambicioso: correr un rally en moto . Y en menos de dos meses, lo consiguió.

Emilio fue invitado a participar del Rally en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe . El evento se llevará a cabo los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, con el profesor de Lomas en la línea de largada.

“Hoy a mis 42 años, llegó la oportunidad de correr mi primer rally raid, lo cual genera muchos nervios, pero también me pareció interesante ponerme desafíos y demostrarme a mí mismo que no hay edad para intentar cumplir los sueños”, expresó Mendoza en diálogo con La Unión.

A su vez, Emilio entiende que “de alguna manera, esto también puede servir de mensaje a muchos estudiantes”, quienes lo ven llegar a la escuela en moto y están al tanto de sus actividades. “Ya conocen las redes sociales mías. Me siguen y me dicen ‘Profe, ¿cómo se anima a esto a esta edad? ¡Qué bueno! No tiene miedo’. A veces se abre el espacio para dialogar, para hablar sobre los miedos, sobre los deseos y los sueños”, explicó.

Hasta el momento, el docente lomense sólo había utilizado la moto para viajar. Será la primera vez que correrá una carrera. “Va a ser mi debut en esta categoría. Voy a correr con una moto RVM CZ 250, que me suministra la agencia Portal Vendedor”, contó.

Un proyecto colectivo

emilio docente lomas Emilio es una apasionado de los viajes y las motos.

En su cuenta de Instagram @xlasvenasdeamericalatinaenmoto, Emilio comparte todas las actividades que realiza sobre dos ruedas. En su momento, mucha gente lo acompañó en su travesía de recorrer Latinoamérica y ahora lo apoyan en su primera carrera.

“Algo que arrancó casi como un proyecto personal, también se fue convirtiendo en un proyecto colectivo, porque no sólo me permitió comunicarme de otra manera con mis estudiantes y habilitar puertas de diálogo, sino también sumar un montón de voluntades que decidieron acompañarme, ya sea de manera económica, con productos para rifar, con lo que sea”, señaló Emilio, quien admite que “es un deporte bastante caro y ajeno al bolsillo de un docente”.

A los 42 años, el profesor de Lomas está a punto de encarar otro desafío muy exigente. En su rol de docente, dejará una lección importantísima; esta vez, no desde el salón de clases, pero sí arriba de la moto: la edad es sólo un número y no es un límite para cumplir los sueños.