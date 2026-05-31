domingo 31 de mayo de 2026
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31 de mayo de 2026
susto.

Fuerte choque entre dos autos en el centro de Lomas de Zamora: una mujer herida

Ocurrió en la esquina de Gorriti y Saavedra. Hubo un amplio operativo en el lugar con la participación de Bomberos, Defensa Civil y Emergencias Lomas.

Los Bomberos de Lomas trabajaron en el lugar del choque.

Los Bomberos de Lomas trabajaron en el lugar del choque.

Dos autos protagonizaron un fuerte choque en el centro de Lomas de Zamora. Una mujer sufrió golpes y hubo algunos daños en el lugar.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Gorriti y Saavedra, a dos cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen. La colisión involucró a un Fiat Cronos y a un Volkswagen Gol, ambos de color gris.

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En circunstancias que se investigan, los dos vehículos chocaron en la mencionada esquina y complicaron el tránsito. Uno de los coches impactó contra un canasto de basura de un vecino y lo derribó.

canasto
Uno de los autos derribó un canasto de basura.

Uno de los autos derribó un canasto de basura.

Operativo en el lugar del choque

Tras recibir el llamado de emergencia, se desplegó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Se acercó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con seis efectivos a cargo de la Cabo 1° Silvina Corvalán.

Además, intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, un móvil de Tránsito Lomas y la Policía de la jurisdicción.

choque
Fuerte choque en el centro de Lomas de Zamora.

Fuerte choque en el centro de Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el personal del 107 atendió en el lugar a una mujer que había sufrido un traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento. No fue necesario su traslado a un hospital.

Los dos autos sufrieron algunos daños en la parte frontal, con algunos sectores abollados, pero afortunadamente no quedaron destruidos en su totalidad.

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