viernes 08 de mayo de 2026
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8 de mayo de 2026
Accidente.

Violento choque en Camino Negro: una camioneta se incrustó contra un remolque

El vehículo quedó destruido y hubo un amplio operativo en el lugar. Una persona resultó herida en el choque.

El terrible choque en Camino Negro.

El terrible choque en Camino Negro.

Una camioneta se incrustó contra la parte trasera de un camión en el ex Camino Negro, en la localidad de Villa Fiorito. El violento choque dejó importantes daños materiales y una persona herida.

El accidente ocurrió este viernes poco después de las 13 sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón, a la altura de la calle Recondo, en el carril que va hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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La colisión involucró a una Renault Duster color bordó conducida por una mujer y a un semirremolque marca Montenegro. En circunstancias que se investigan, la camioneta chocó violentamente de manera frontal contra el otro vehículo y quedó prácticamente incrustada.

camioneta
La camioneta se incrust&oacute; en el semirremolque.

La camioneta se incrustó en el semirremolque.

Operativo tras el fuerte choque

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con ocho efectivos a cargo del Oficial Principal Alejandro Klimiuk. Su tarea fue cortar el suministro eléctrico y colaborar en el rescate de la conductora de la camioneta.

También se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, personal de Tránsito Lomas y efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora.

herido
Una persona result&oacute; herida tras el choque.

Una persona resultó herida tras el choque.

La mujer que manejaba la Duster sufrió fuertes golpes y tenía una herida cortante en la cabeza. La inmovilizaron, la colocaron en una camilla y la trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo, según pudo averiguar La Unión.

En tanto, la Duster quedó destruida a causa de la violencia del impacto contra el semirremolque. El frente de la camioneta terminó aplastado y también hubo roturas en vidrios y en las puertas delanteras.

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