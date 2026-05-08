Violento choque en Camino Negro: una camioneta se incrustó contra un remolque

Una camioneta se incrustó contra la parte trasera de un camión en el ex Camino Negro , en la localidad de Villa Fiorito . El violento choque dejó importantes daños materiales y una persona herida.

El accidente ocurrió este viernes poco después de las 13 sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de la calle Recondo , en el carril que va hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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La colisión involucró a una Renault Duster color bordó conducida por una mujer y a un semirremolque marca Montenegro. En circunstancias que se investigan, la camioneta chocó violentamente de manera frontal contra el otro vehículo y quedó prácticamente incrustada.

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , con ocho efectivos a cargo del Oficial Principal Alejandro Klimiuk. Su tarea fue cortar el suministro eléctrico y colaborar en el rescate de la conductora de la camioneta.

También se acercó personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, personal de Tránsito Lomas y efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora.

herido Una persona resultó herida tras el choque.

La mujer que manejaba la Duster sufrió fuertes golpes y tenía una herida cortante en la cabeza. La inmovilizaron, la colocaron en una camilla y la trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo, según pudo averiguar La Unión.

En tanto, la Duster quedó destruida a causa de la violencia del impacto contra el semirremolque. El frente de la camioneta terminó aplastado y también hubo roturas en vidrios y en las puertas delanteras.