Lomas de Zamora: un choque sobre la avenida Yrigoyen provocó dificultades en el tránsito

El choque ocurrió en pleno centro de Lomas de Zamora.

El choque ocurrió en pleno centro de Lomas de Zamora.

El choque ocurrió en pleno centro de Lomas de Zamora.

Una camioneta chocó un auto este jueves al mediodía sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 9200, en el centro de Lomas de Zamora , donde ambos vehículos tuvieron que ser retirados con la ayuda de la policía y agentes de tránsito.

Testigos del siniestro consultados por La Unión indicaron que un auto conducido por una joven "frenó de golpe" y provocó que el rodado que estaba atrás no pudiera evitar el impacto.

Colisión y traslados. Varios heridos por un brutal choque en Temperley entre dos autos

Duelo clave. Cañete analizó el choque de Los Andes con Defensores: "Nos falta..."

"La chica frenó porque un auto que tenía adelante frenó en el semáforo, y después se fue, porque no tenía nada que ver con el choque ", precisaron a este medio.

Todo sucedió cerca de las 13 horas en frente de la Escuela Primaria 9 República del Paraguay. Decenas de padres de alumnos que acercaban a sus hijos al establecimiento presenciaron lo ocurrido a pocos metros.

20260409_130138.jpg

El operativo

Los protagonistas del hecho no presentaban lesiones. Sin embargo, la mujer quedó afectada emocionalmente por el susto. Ambos autos tuvieron que ser retirados con la ayuda de personal policial y agentes de tránsito.

El resto de los agentes involuctrados en el caso desviaron la circulación para evitar otra colisión, en un horario sumamente transitado en la zona.

Luego de algunos minutos de complicaciones, el tránsito retomó la normalidad, mientras ambos vehículos afectados quedaron a la espera de ser remolcados.