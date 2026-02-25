miércoles 25 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026
Accidente.

Es de Lomas de Zamora y protagonizó un terrible choque entre un micro y un camión en la ruta

Un chofer oriundo de Lomas manejaba un ómnibus hacia el Norte del país, cuando chocó con otro vehículo que transportaba soja. Tuvieron que hospitalizarlo.

Así quedó el micro que manejaba el chofer de Lomas de Zamora.

Así quedó el micro que manejaba el chofer de Lomas de Zamora.

El siniestro vial ocurrió el lunes a la madrugada en el kilómetro 761 de la Ruta Nacional Nº11, a la altura de la localidad de Berna. Un hombre de 62 años, domiciliado en Lomas, conducía un ómnibus de larga distancia de la empresa El Pulqui, con destino al Norte del país. Llevaba 23 pasajeros.

En sentido contrario, venía un camión Mercedes Benz con acoplado, cargado de soja, conducido por un hombre de 33 años. Por causas que se investigan, ambos vehículos terminaron chocando de frente.

El fuerte impacto arrancó algunas partes del camión y el micro, las cuales quedaron esparcidas sobre el asfalto. También se desparramó una gran cantidad de granos de soja.

camion
Contra este camión chocó el micro manejado por un chofer de Lomas de Zamora.

Contra este camión chocó el micro manejado por un chofer de Lomas de Zamora.

Cómo está el vecino de Lomas tras el choque

Según informó la prensa local, el conductor lomense sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital Regional de Reconquista. Quedó internado en observación, fuera de peligro. Tanto él como el otro conductor dieron negativo al test de alcoholemia.

El accidente no dejó personas heridas de gravedad. La empresa El Pulqui activó los protocolos internos y dispuso un micro de reemplazo para que los pasajeros pudieran continuar el viaje hacia el Norte.

A raíz de este incidente, el tránsito vehicular permaneció interrumpido durante dos horas. Tras las tareas de limpieza y las pericias correspondientes, la circulación se normalizó.

