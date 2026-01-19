Lomas de Zamora: un hombre y su hija, heridos tras un terrible choque y vuelco

Un hombre y su hija resultaron heridos tras un violento choque y vuelco en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora . El vehículo que los chocó se dio a la fuga.

El accidente ocurrió este domingo en el cruce de las calles Garibaldi y Madrid , a dos cuadras del ingreso a la Reserva Natural Santa Catalina . Los damnificados viajaban por la avenida en un Volkswagen Gol Trend color azul.

Según se pudo reconstruir, un auto los impactó a gran velocidad y provocó el vuelco del Gol Trend en medio de Garibaldi. Acto seguido, escapó a toda velocidad sin detenerse a asistirlos . El hombre y su hija sufrieron fuertes golpes.

Enseguida se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas , personal de Defensa Civil , dos ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos del Centro de Protección Urbana de Lomas.

Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil, Emergencias Lomas y la Policía trabajaron en el lugar del choque.

El auto quedó con severas roturas en el vidrio delantero y varias partes de la carrocería. Los ocupantes del vehículo estaban fuera del peligro, aunque debieron ser trasladados al Hospital Gandulfo y al Polínico Lomas, respectivamente, para una mejor atención.

Fin de semana con accidentes en Lomas de Zamora

choque fatal Un motociclista murió en Camino Negro.

Durante el fin de semana, hubo otros dos terribles accidentes en distintas partes de Lomas de Zamora. El primero fue sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón –ex Camino Negro-, a la altura de Mayor Olivero, donde un motociclista perdió la vida tras chocar contra el muro que divide ambos carrilles.

Luego, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Paso, en Lomas, dos autos protagonizaron un tremendo choque y vuelco que terminó con dos personas heridas. En ambos casos hubo que desplegar un amplio operativo de asistencia.