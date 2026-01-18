domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
Accidente fatal.

Tragedia en Camino Negro: perdió el control de la moto, chocó y murió

Un motociclista perdió la vida tras un terrible choque contra el muro que divide ambas manos en Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-.

El motociclista chocó contra el muro que divide ambas manos.

Un joven perdió la vida tras un violento choque con su moto en el ex Camino Negro, en la localidad de Villa Centenario. Falleció en el acto.

Según pudo averiguar La Unión, un joven perdió el control de su Motomel en plena autopista y terminó chocando contra el muro que divide ambos carriles. El impacto lo hizo salir despedido.

accidente fatal
Tragedia en Camino Negro.

Enseguida se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, con apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción. Rápidamente cortaron un tramo de la autopista.

El personal de salud encontró al joven motociclista tirado en el suelo, boca abajo. Había perdido mucha sangre por el golpe. Lamentablemente, ya no había nada que hacer por él. El impacto le había quitado la vida en el acto.

Después de la tragedia, se intentó verificar si hubo otro vehículo involucrado en el accidente, pero se estableció que el motociclista simplemente perdió estabilidad mientras manejaba y eso lo hizo caerse del rodado y golpearse contra el muro.

Otro choque fatal con motociclista fallecido

Sobre el final de 2025, otro motociclista había perdido la vida tras chocar con un Volkswagen color gris en el cruce de las calles Portela y Prando, en Lomas Oeste.

El impacto hizo que el motociclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, mientras que el auto siguió de largo y chocó contra un árbol. Enseguida se acercó la gente del barrio para asistir a los involucrados, pero por desgracia, el joven de la moto había perdido la vida.

El fallecido sería un joven que trabajaba en un lavadero de autos de la zona, según contaron los vecinos a este medio.

