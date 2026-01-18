Qué consejo le dio Ernesto Sábado a Graciela Alfano

Graciela Alfano recordó el consejo clave que recibió por parte del reconocido escritor Ernesto Sabato, cuando estaba filmando una película , una reflexión que terminó marcando un antes y un después en su destino profesional en la televisión y en el cine .

Durante la entrevista, la diva sorprendió al contar que, en su juventud, había considerado seriamente estudiar ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires.

Ese deseo convivía con sus primeros pasos en el mundo artístico, en un momento en el que todavía no tenía definido cuál sería su camino.

“Aquella alternativa hubiese sido aburrida. En los 70, cuando estaba filmando Tiro al aire , dirigida por Mario Sabato, vino su papá, Ernesto, a ver el rodaje”, recordó Graciela Alfano sobre ese episodio.

La sorpresa de Graciela Alfano. Graciela Alfano contó un vieja anécdota.

El encuentro de Graciela Alfano y Ernesto Sábado

El encuentro con Ernesto Sábato fue determinante para Graciela Alfano, aunque no de la manera que la artista imaginaba. “A mí me interesaba mucho conocerlo porque él era doctor en física. O sea, sabía mucho del tema, obviamente”, explicó.

“Entonces empezamos a hablar de física y yo le dije ‘mire Ernesto, la verdad que no me cuesta ser personaje, pero yo quiero ser ingeniera’”, relató.

La respuesta de Sabato la descolocó por completo. “Me dijo ‘¿vos sabés por qué querés ser ingeniera? Porque tuviste una vida muy dura y la matemática es muy aséptica. Ahí no vas a tener mucha humanidad. Esto te va a permitir otra vida, otro dibujo, vas a entrar en otros lugares, va a estar buenísimo’”, recordó.