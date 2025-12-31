jueves 01 de enero de 2026
31 de diciembre de 2025
Choque fatal.

Tragedia en Lomas de Zamora: un motociclista murió tras chocar con un auto

Ocurrió en la esquina de Portela y Prando, en Lomas Oeste. El accidente se cobró la vida del joven que manejaba la moto.

Según testigos del choque, la responsabilidad mayor del accidente fue del auto

Un auto y una moto protagonizaron un accidente fatal en Lomas de Zamora. El motociclista falleció a causa del fuerte impacto. Hubo una gran conmoción en el barrio.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Portela y Prando, en Lomas Oeste. La colisión involucró a un Volkswagen color gris conducido por una joven y una moto Yamaha con un joven al volante.

El impacto hizo que el motociclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, mientras que el auto siguió de largo y chocó contra un árbol. Enseguida se acercó la gente del barrio para asistir a los involucrados.

choque
Tras impactar a la moto, el auto chocó contra un árbol en Lomas de Zamora.

El choque terminó en tragedia

Tras un llamado al 911, se acercó al lugar un patrullero del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora y una ambulancia del SAME. Por desgracia, no había nada que hacer por el joven de la moto. El fuerte golpe le quitó la vida prácticamente en el acto.

Según testigos, la responsabilidad mayor del accidente fue del auto, que habría impactado a la moto desde atrás. El fallecido sería un joven que trabajaba en un lavadero de autos de la zona.

