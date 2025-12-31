miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
Principio de incendio.

Susto en el centro de Lomas de Zamora: chispas, humo y fuego en la Galería Oliver

Ocurrió sobre la salida que tiene la galería sobre la peatonal Laprida. Los Bomberos de Lomas tuvieron que evacuar el lugar por precaución.

Ocurrió en la Galería Oliver, en el centro comercial de Lomas de Zamora.

Ocurrió en la Galería Oliver, en el centro comercial de Lomas de Zamora.

Un cortocircuito provocó un principio de incendio en una galería en el centro de Lomas de Zamora. La situación asustó a los vecinos y hubo que evacuar el lugar de urgencia.

Mientras mucha gente hacía las compras de fin de año en plena ola de calor, un incidente alarmó a todos en pleno centro comercial de Lomas. Todo ocurrió en la Galería Oliver, en la entrada sobre la peatonal Laprida, entre avenida Meeks y España.

Lee además
incendio devastador en albertina: una casa y dos locales destruidos
Esta mañana.

Incendio devastador en Albertina: una casa y dos locales destruidos
Vecinos de distintas partes de Lomas se alarmaron al ver una enorme columna de humo.
Susto de madrugada.

Se incendió un terreno y hubo daños en una fábrica de muebles

En el techo que cubre el ingreso a la galería, empezaron a verse chispazos que devinieron en pequeñas explosiones y un incendio. Salía humo, había olor a quemado y muchos vecinos se asustaron. Las personas que estaban comprando tuvieron que salir de urgencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2006425170601455640&partner=&hide_thread=false

Operativo en la peatonal Laprida

Tras recibir el alerta, se acercó al lugar una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, junto con personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción. Rápidamente empezó el operativo de evacuación.

“Había unos chispazos porque se quemaron unos cables en el aire acondicionado de un negocio, justo en la entrada. Hubo que hacer la evacuación, porque eso camina por arriba del cielo raso”, comentó a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y se pudo controlar enseguida, sin tener que lamentar personas heridas. “Fue un principio de incendio”, explicaron a este medio.

Temas
Seguí leyendo

Incendio devastador en Albertina: una casa y dos locales destruidos

Se incendió un terreno y hubo daños en una fábrica de muebles

Otro terrible incendio en Lomas: una familia de Centenario perdió su casa

Plantaron más de 3 mil nuevos árboles para embellecer los barrios

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los padres del Colegio Euskal Echea crearon un grupo que va más allá de juntarse a jugar al fútbol.
Bien organizados.

Los papis del Colegio Euskal Echea formaron un grupo para "sentirse pibes de nuevo"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley