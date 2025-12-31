Susto en el centro de Lomas de Zamora: chispas, humo y fuego en la Galería Oliver

Ocurrió en la Galería Oliver, en el centro comercial de Lomas de Zamora.

Un cortocircuito provocó un principio de incendio en una galería en el centro de Lomas de Zamora . La situación asustó a los vecinos y hubo que evacuar el lugar de urgencia.

Mientras mucha gente hacía las compras de fin de año en plena ola de calor, un incidente alarmó a todos en pleno centro comercial de Lomas. Todo ocurrió en la Galería Oliver , en la entrada sobre la peatonal Laprida , entre avenida Meeks y España.

En el techo que cubre el ingreso a la galería, empezaron a verse chispazos que devinieron en pequeñas explosiones y un incendio . Salía humo, había olor a quemado y muchos vecinos se asustaron. Las personas que estaban comprando tuvieron que salir de urgencia.

Tras recibir el alerta, se acercó al lugar una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , junto con personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción. Rápidamente empezó el operativo de evacuación.

Susto en el centro de Lomas de Zamora. Hubo un cortocircuito y un principio de incendio en la Galería Oliver, sobre la peatonal Laprida.

“Había unos chispazos porque se quemaron unos cables en el aire acondicionado de un negocio, justo en la entrada. Hubo que hacer la evacuación, porque eso camina por arriba del cielo raso”, comentó a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y se pudo controlar enseguida, sin tener que lamentar personas heridas. “Fue un principio de incendio”, explicaron a este medio.