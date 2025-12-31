Lomas: así se vive por dentro un fin de año en el Hospital Gandulfo

Los médicos del Hospital Gandulfo de Lomas aseguraron que las jornadas de cada 31 de diciembre suelen ser "caóticas e impredecibles".

En la guardia del Hospital Gandulfo de Lomas , el 31 de diciembre no es una fecha más. Mientras los vecinos se preparan para el brindis, puertas adentro el clima de la jornada suele ser “caótico e impredecible” . Los movimientos aumentan a medida que se acerca la noche y el equipo de salud ya se prepara para estar al servicio de los lomenses.

Las celebraciones traen, indefectiblemente, un crecimiento de pacientes que necesitan atención. Todos los años se repiten las consultas por quemaduras con pirotecnia, accidentes de tránsito vinculados al alcohol, intoxicaciones y hechos de violencia. También aparecen lesiones graves, como heridas con armas, o situaciones de sufrimiento emocional que suelen intensificarse en estas fechas tan sensibles para muchas personas.

Además, desde la guardia explicaron que reciben muchas consultas por dolores y malestares generales, que se suman al ritmo ya exigente del servicio. “Los profesionales de la salud trabajamos bajo presión para atender a pacientes con lesiones y dolencias relacionadas con la celebración”, explicaron.

Una ardua labor al servicio de los vecinos de Lomas

El Hospital Gandulfo se prepara especialmente para atender la demanda. “Se refuerzan los equipos de trabajo, se aumentan los recursos y se coordinan acciones con otros servicios de emergencia y seguridad. Todo está pensado para actuar rápido ante situaciones críticas”, comentaron, comprometidos con la causa.

La guardia del Hospital Gandulfo de Lomas, lista para lo que será el cierre de año.

“Les pedimos a los vecinos consumir con moderación, no usar pirotecnia, evitar manejar si se tomó alcohol y priorizar siempre la seguridad”, señalaron. Asimismo, destacaron la importancia de mantenerse bien hidratados, sobre todo por las altas temperaturas, y pidieron cuidar especialmente a los adultos mayores y a los niños.

Cuando esta noche comiencen los festejos, la jornada en el Gandulfo se vivirá trabajando, sin pausa. Será un cierre del 2025 marcado por la vocación y el compromiso de quienes eligen cuidar de los otros en cualquier circunstancia.