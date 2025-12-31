En Lomas, fortalecieron este año la atención gratuita de los animales

A través del Hospital de Animales, el Municipio fortaleció la atención veterinaria en Lomas de Zamora con miles de atenciones y servicios gratuitos para las mascotas de los vecinos.
Las mascotas de los vecinos tuvieron acceso a servicios veterinarios fundamentales como la vacunación, desparasitación y castraciones.
A través del Hospital de Animales, el Municipio fortaleció la atención veterinaria en Lomas de Zamora con miles de atenciones y servicios gratuitos para las mascotas de los vecinos.
En el centro de salud ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100, este año aplicaron 27.351 vacunas antirrábicas e hicieron 13.314 desparasitaciones. "La rabia es una enfermedad que los animales le pueden llegar a transmitir a las personas a partir de virus, bacterias o parásitos. En Lomas aplicamos la vacuna antirrábica de manera gratuita, que se debe renovar una vez por año tanto para felinos como para caninos, y también realizamos la desparasitación de perros y gatos cada seis meses", señaló la directora del hospital, Analía Tenaglia.
También realizaron 18.902 atenciones clínicas y 20.814 castraciones, que son intervenciones quirúrgicas fundamentales para prolongar la vida de los animales y evitar enfermedades. El hospital tiene tres consultorios, un área de fluido-terapia, un quirófano y un sector pre y postquirúrgico para hacer el seguimiento adecuado tras las intervenciones.
"En el invierno llevé a mi perrita a vacunar al hospital y hace poco la desparasitaron en uno de los operativos que hicieron en la Plaza Libertad. La atención de los veterinarios es impecable y que todo sea gratuito es de gran ayuda así que estoy muy agradecida", destacó Brenda Calvo, vecina de Lomas.
Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12. La atención es por orden de llegada y sin turno previo. Mientras que la atención clínica es de lunes a viernes, desde las 7.30, por orden de llegada.
Por su parte, los turnos para castraciones se pueden obtener de manera presencial en el horario del hospital por ventanilla; entrando a la web del Municipio los viernes, a las 13; y en los operativos que se hacen en los barrios. Una de las novedades de este año es la incorporación de una unidad móvil con consultorio y quirófano para ampliar la atención en espacios públicos e instituciones.
El Municipio tiene un Programa de Adopción Consciente de Animales para que vecinos y familias incorporen nuevos integrantes a sus hogares. "Ante una familia interesada en realizar una adopción, el primer acercamiento es a partir de un formulario para saber si están dispuestos a sumar un miembro nuevo y si ya tienen otros animalitos en el núcleo familiar. Después, ya pasamos a tener un diálogo mucho más personalizado para charlar sobre la seguridad que debe tener el hogar para evitar la fuga o la pérdida, cuestiones actitudinales y de comportamiento del animal, temas de salud y, en base a eso, analizamos si las condiciones del lugar son aptas para lo que el animal necesita", indicó Analía, que es abogada animalista, proteccionista y rescatista.
Ya hubo más de 300 adopciones desde el lanzamiento del programa que está por cumplir su segundo año. La información sobre los perros y gatos en adopción se publica en el Instagram del Hospital de Animales y los vecinos tienen que mandar un mensaje privado para iniciar el proceso y tener un diálogo personalizado con los profesionales sobre salud, controles periódicos y alimentación.