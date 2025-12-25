Es de Lomas de Zamora y ofrece convertir a los animales en una obra de arte única

Es un proyecto que arrancó en Roma, Italia y decidió traerlo al país.

Con el talento único de plasmar en un lienzo la imagen de los animales que acompañan la vida de cada persona, el artista plástico de Lomas , Nehuen Wolf logra convertir a las mascotas en pinturas únicas y con la posibilidad de elegir una técnica específica para realzar el arte .

El proyecto apunta a hacer retratos por encargo que comenzó Wolf hace un tiempo atrás cuando estuvo participando de una feria de arte en Roma. “Comencé a hacerlo para probar suerte y la verdad es que los italianos se engancharon mucho con la alternativa y me encargaron retratos, incluso ya de vuelta en Argentina seguía recibiendo pedidos desde allá”, contó el artista.

A través de la cuenta de Instagram @lupoart.90 se pueden ver algunas de las pinturas que hizo Wolf sobre distintos animales, en su mayoría perros. Cada obra de arte se hace por encargo y lleva todo un proceso de coordinación antes de comenzar a pintar y convertir a esa mascota en una verdadera obra de arte.

Para cada pedido que recibe hay que tener en cuenta que lleva una coordinación y varios pasos. “Requiere de un proceso bien hablado con quien lo solicita. Primero acordamos el tamaño, formato y técnica a utilizar para el retrato”, explicó.

El artista lomense trabaja con varios técnicas que pueden ser elegidas por quien quiera retratar por ejemplo, a su perro: “Puede de ser en óleo, acrílico, témpera o incluso ofrezco hacer el dibujo en carbonilla”.

Cada imagen se convierte en una verdadera obra de arte.

En base a la elección de cada persona se comienza a definir la obra. “También se elige qué soporte sería el adecuado, si tela o papel. Luego, pido que me envíen varias fotos del animal, así yo tengo un panorama más amplio de sus características”, especificó sobre todo el proceso.

Una vez que cuenta con toda esa información, Wolf se dedica a hacer de entre tres o cuatro bocetos “con opciones de composición diferentes” para que puedan elegir y en base a cada elección se va desarrollar en el tamaño y técnica acordada previamente.

Lo más destacable de esta opción que brinda el artista es que quien lo contrata se queda en su poder con una imagen trabajada con cuidado y sensibilidad basada en su mascota. “Y además, que no es poco, se trata de una obra irreproducible”, destacó el artista.

Los valores de una obra de arte

Respecto a los valores señaló que siempre depende principalmente del tamaño elegido, pero brinda varias posibilidades de pinturas y también de dibujos en formato A3, lo que asegura que una de las opciones puede ser siempre más económica que otra.

“Son trabajos que llevan tiempo y mucho cuidado por eso, el valor depende de ello”, relató Wolf, quien además destacó que sabe de la situación económico y por eso ofrece cuotas para quien quieras tener su retrato único y exclusivo.

También, en fechas importantes ofrece distintas promos para que todos puedan tener la mejor obra de arte de su mascota.

Para contactar al especialista en retratos de animales en Lomas, hay que entrar en la cuenta de Instagram: @lupoart.90