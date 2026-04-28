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28 de abril de 2026
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Netflix revela el primer avance de la serie Gordon, con Rodrigo de la Serna

Netflix compartió las primeras imágenes de su nueva serie con Rodrigo de la Serna y dirección de Pablo Trapero basada en hechos reales.

Rodrigo de la Serna, en la&nbsp; nueva serie de Netflix.&nbsp;

Rodrigo de la Serna, en la  nueva serie de Netflix. 

Netflix reveló el primer avance de su nueva serie argentina Gordon, inspirada en hecho reales, con dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrick y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La producción está basada en el libro homónimo de Marcelo Larraquy.

El resto del elenco lo integran Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y la participación especial de Matías Mayer. El rodaje se realizó en Buenos Aires y Río Negro.

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La vida en Aníbal Gordon, en una serie de Netflix

La trama recorre la transición de Aníbal Gordon desde su origen como delincuente común, involucrado en procesos de defraudación, robos y atentados entre 1951 y 1972, hacia su rol en la Triple A y su activa participación en el terrorismo de Estado durante la dictadura militar.

La serie incorpora episodios centrales de la historia criminal del país, como el asalto a un banco en Bariloche, la coordinación de secuestros políticos y su relación con el clan Puccio.

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Rodrigo de la Serna, en la nueva serie de Netflix.

Rodrigo de la Serna, en la nueva serie de Netflix.

Entre los hechos más notorios en la adaptación se encuentra el secuestro del mediático periodista Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983.

Aníbal Gordon murió en prisión el 13 de septiembre de 1987, pero su influencia se mantuvo latente en la actividad de sus secuaces, algunos de los cuales continuaron delinquiendo décadas más tarde.

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