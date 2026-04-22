Netflix lanzó el tráiler de la película Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Netflix lanzó el tráiler oficial de la película “Felicidades”, la adaptación en formato audiovisual de la aclamada obra de teatro que promete llevar el humor y la tensión al límite con un elenco estelar encabezado por Adrián Suar y Griselda Siciliani.
La película cuenta además con la dirección del español Álex de la Iglesia, reconocido por su estilo único y su mirada ácida. El guión es de Mariano Pensotti y el propio director.
La plataforma Netflix lanzó el adelanto de su nueva película, que tiene como protagonistas a Adrián Suar y Griselda Siciliani.
Basada en una obra de teatro, el elenco se completa con Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.
Cómo es la nueva película de Netflix
La historia gira en torno a una celebración de cumpleaños que, lejos de ser un evento alegre, comienza a tornarse cada vez más extraña e incómoda, anticipando una trama cargada de giros inesperados.
Lo que comienza como una noche ideal se vuelve un caos cuando aparece un médium y los invitados quedan atrapados en un ambiente cargado de tensiones, secretos y verdades incómodas dentro de una casa que parece cobrar protagonismo.
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La nueva película de Netflix, con Adrian Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Alex de la Iglesia.
"Felicidades" llegará a Netflix a fin de este año, consolidándose como una de las producciones más esperadas dentro de la plataforma en Argentina.
Detrás de la producción se encuentra Preludio, y el proyecto marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina, posicionándose como una de las apuestas fuertes del año para la plataforma.