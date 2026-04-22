miércoles 22 de abril de 2026
Escribinos
22 de abril de 2026
Dale play.

Netflix lanzó el tráiler de la película Felicidades, con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Netflix presentó el adelanto de su nueva película, en una apuesta basada en una obra de teatro. Adrián Suar y Griselda Siciliani encabezan el elenco.

Adrián Suar y Griselda Siciliani, en Felicidades.&nbsp;

Adrián Suar y Griselda Siciliani, en "Felicidades". 

Lee además
Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en Envidiosa. 
Prendé la tele.

Cuándo se estrena en Netflix la temporada final de la serie Envidiosa

Nueva película sobre Yiya Murano. 
Luz, cámara, acción.

Netflix estrena la película documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

La plataforma Netflix lanzó el adelanto de su nueva película, que tiene como protagonistas a Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Basada en una obra de teatro, el elenco se completa con Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.

Embed

Cómo es la nueva película de Netflix

La historia gira en torno a una celebración de cumpleaños que, lejos de ser un evento alegre, comienza a tornarse cada vez más extraña e incómoda, anticipando una trama cargada de giros inesperados.

Lo que comienza como una noche ideal se vuelve un caos cuando aparece un médium y los invitados quedan atrapados en un ambiente cargado de tensiones, secretos y verdades incómodas dentro de una casa que parece cobrar protagonismo.

image
La nueva película de Netflix, con Adrian Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Alex de la Iglesia.

La nueva película de Netflix, con Adrian Suar y Griselda Siciliani, dirigida por Alex de la Iglesia.

"Felicidades" llegará a Netflix a fin de este año, consolidándose como una de las producciones más esperadas dentro de la plataforma en Argentina.

Detrás de la producción se encuentra Preludio, y el proyecto marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina, posicionándose como una de las apuestas fuertes del año para la plataforma.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena en Netflix la temporada final de la serie Envidiosa

Netflix estrena la película documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Rafael Nadal

Meryl Streep protagonizará la serie de The Corrections

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Yanina Zilli y Grecia Colmenares, en Gran Hermano.  video
Se pudrió todo.

Fuerte cruce entre Yanina Zilli y Grecia Colmenares en GH: "Cerrá el o..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Muchos vecinos de Lomas fueron a la Grigera para expresar su bronca contra Milei.
Semaforazo.

"¿Quién es la casta?": el reclamo de los jubilados en Lomas contra Milei

Por  Agustín Menghini