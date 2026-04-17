Cuándo se estrena en Netflix la temporada final de la serie Envidiosa

Netflix confirmó que la cuarta y última temporada de Envidiosa , la exitosa serie protagonizada por Griselda Siciliani y un gran elenco, se estrenará globalmente el próximo miércoles 29 de abril. Esta entrega de la comedia creada por Adrián Suar contará con diez episodios.

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La temporada suma participaciones especiales de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, entre otros, ampliando el universo de personajes que acompañan a Vicky en su recorrido final.

En esta última temporada, Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno.

ENVIDIOSAS4_401-SC22_0011_R-1024x709 Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en la serie de Netflix.

Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado.

Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo.

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Por su parte, ingresó al Top 10 semanal en ocho países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.