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17 de abril de 2026
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Cuándo se estrena en Netflix la temporada final de la serie Envidiosa

Netflix anunció la fecha de estreno de la última entrega de la serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, para despedir el universo de Vicky.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en Envidiosa.&nbsp;

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en Envidiosa. 

El elenco vuelve a reunir nombres centrales como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

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La temporada suma participaciones especiales de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, entre otros, ampliando el universo de personajes que acompañan a Vicky en su recorrido final.

Cómo es la última temporada de Envidiosa en Netflix

En esta última temporada, Vicky choca con los reveses de un presente que no logra asimilar: la convivencia con Matías y Bruno, una nueva dinámica familiar y la reaparición de vínculos del pasado que, como siempre, llegan en el momento menos oportuno.

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Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en la serie de Netflix.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en la serie de Netflix.

Entre intentar que las cosas funcionen y no perder lo que construyó, su vida empieza a tomar formas que no necesariamente se parecen a las que había imaginado, obligándola a adaptarse a una realidad más desordenada de lo esperado.

Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo.

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Por su parte, ingresó al Top 10 semanal en ocho países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.

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