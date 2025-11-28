Netflix confirmó la cuarta y última temporada de "Envidiosa"

A través de las redes sociales, Netflix confirmó que habrá una cuarta y última entrega de “Envidiosa” y los fans celebraron de inmediato que se viene una nueva entrega de la exitosa serie protagoniza por Griselda Siciliani y gran elenco.

“Pero mirá si nos iban a dejar con ESE FINAL. La cuarta y última temporada de Envidiosa está oficialmente en camino”, escribió Netflix en las redes sociales.

La tercera temporada se estrenó el pasado 18 de noviembre en Netflix y siguen disponibles en la plataformas las dos entregas anteriores.

Además de Griselda Siciliani, el elenco cuenta con Esteban Lamothe , Carolina Hoyos, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Susana Pampín, Violeta Urtizberea, Lu Pedemonte, Lorena Vega y Adrian Lakerman . Mientras que en cada una de las temporadas se sumaron gran figuras invitadas en algunos episodios.

En la serie, Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia.

Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños.

image Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en "Envidiosa", el éxito de Netflix.

GRISELDA SICILIANI SOBRE SU PERSONAJE EN LA SERIE DE NETFLIX

Griselda Siciliani estuvo como invitada en Otro día perdido, donde tuvo divertidos cruces con Mario Pergolini y sorprendió a todos al revelar avances de la tercera temporada de Envidiosa.

"No sé, es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guión, la fórmula mágica… Me gustó el personaje, que es una mierda", se sinceró Siciliani.

"Estás en un gran momento", elogió Mario a su invitada. "A Envidiosa le fue muy bien", acotó el conductor de las noches de El Trece.