28 de noviembre de 2025
Lo que vendrá.

Netflix confirmó la cuarta y última temporada de "Envidiosa"

Netflix confirmó que "Envidiosa", la exitosa serie con Griselda Siciliani, tendrá una nueva temporada. La tercera entrega se estrenó hace un par de semanas.

Griselda Siciliani, en "Envidiosa", la serie de Netflix. 

“Pero mirá si nos iban a dejar con ESE FINAL. La cuarta y última temporada de Envidiosa está oficialmente en camino”, escribió Netflix en las redes sociales.

La tercera temporada se estrenó el pasado 18 de noviembre en Netflix y siguen disponibles en la plataformas las dos entregas anteriores.

Griselda Siciliani, en "Envidiosa", la serie de Netflix.

Además de Griselda Siciliani, el elenco cuenta con Esteban Lamothe, Carolina Hoyos, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Susana Pampín, Violeta Urtizberea, Lu Pedemonte, Lorena Vega y Adrian Lakerman. Mientras que en cada una de las temporadas se sumaron gran figuras invitadas en algunos episodios.

En la serie, Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia.

Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani, en "Envidiosa", el éxito de Netflix.

GRISELDA SICILIANI SOBRE SU PERSONAJE EN LA SERIE DE NETFLIX

Griselda Siciliani estuvo como invitada en Otro día perdido, donde tuvo divertidos cruces con Mario Pergolini y sorprendió a todos al revelar avances de la tercera temporada de Envidiosa.

"No sé, es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guión, la fórmula mágica… Me gustó el personaje, que es una mierda", se sinceró Siciliani.

"Estás en un gran momento", elogió Mario a su invitada. "A Envidiosa le fue muy bien", acotó el conductor de las noches de El Trece.

