sábado 30 de mayo de 2026
Escribinos
30 de mayo de 2026
Luz, cámara, acción.

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película escrita por Quentin Tarantino

Brad Pitt volverá a interpretar a este personaje en una nueva película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino.

Brad Pitti, en una nueva película.&nbsp;

Brad Pitti, en una nueva película. 

Brad Pitt volverá a interpretar a Cliff Booth en una nueva película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. Marcará el regreso del personaje que el artista interpretó en "Érase una vez en Hollywood", que le valió el premio Oscar como Mejor Actor de Reparto.´

La película tendrá un estreno especial a nivel mundial el próximo 25 de noviembre, con una ventana exclusiva de dos semanas en cines antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre.

Lee además
Brad Pitt, en la primera entrega de la película.
Luz, cámara, acción

Cómo luce Brad Pitt en la nueva peli que está rodando
Jennifer Aniston y Brad Pitt, en otros tiempos.
Vintage

Se conoció el verdadero motivo de la separación de Jennifer Aniston y Brad Pitt

El destacado elenco que acompañará a Brad Pitt

Además de Brad Pitt, el elenco contará con Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

image
Brad Pitt, en un clásico personaje.

Brad Pitt, en un clásico personaje.

Aunque todavía no se conocen demasiados detalles sobre la trama, la combinación entre David Fincher detrás de cámara, Quentin Tarantino en el guion y el regreso de Cliff Booth ya posiciona al proyecto como uno de los estrenos más esperados de los próximos meses.

"Érase una vez en Hollywood" fue estrenada por Sony Pictures en 2019, pero Quentin Tarantino negoció un acuerdo que le devolvería la propiedad de los derechos de autor subyacentes de la película después de varios años.

El proyecto se concreta después de que el director descartara los planes para lo que habría sido su décimo, y supuestamente último, largometraje, titulado "The Movie Critic".

Temas
Seguí leyendo

Cómo luce Brad Pitt en la nueva peli que está rodando

Se conoció el verdadero motivo de la separación de Jennifer Aniston y Brad Pitt

La película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1 llega al streaming

Hernán Ontivero de Gran Hermano admitió que fue un "gigoló" para sobrevivir

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Zoe Bogach habló de un tema íntimo. 
¿Qué onda?

Zoe Bogach reveló por qué hace una semana no se baña

Las más leídas

Te Puede Interesar

Peter Grance habló después del empate de Los Andes.
Declaraciones.

Peter Grance analizó el empate de Los Andes: "Merecimos un poco más"