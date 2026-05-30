Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película escrita por Quentin Tarantino

Brad Pitt volverá a interpretar a Cliff Booth en una nueva película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. Marcará el regreso del personaje que el artista interpretó en "Érase una vez en Hollywood", que le valió el premio Oscar como Mejor Actor de Reparto.´

La película tendrá un estreno especial a nivel mundial el próximo 25 de noviembre, con una ventana exclusiva de dos semanas en cines antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre.

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Aunque todavía no se conocen demasiados detalles sobre la trama, la combinación entre David Fincher detrás de cámara, Quentin Tarantino en el guion y el regreso de Cliff Booth ya posiciona al proyecto como uno de los estrenos más esperados de los próximos meses.

"Érase una vez en Hollywood" fue estrenada por Sony Pictures en 2019, pero Quentin Tarantino negoció un acuerdo que le devolvería la propiedad de los derechos de autor subyacentes de la película después de varios años.

El proyecto se concreta después de que el director descartara los planes para lo que habría sido su décimo, y supuestamente último, largometraje, titulado "The Movie Critic".