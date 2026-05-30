"Vamos a ir por la perpetua", aseguró la madre de Iara Valdez tras la confirmación de la fecha del juicio

Iara Valdez murió como concecuencia de un choque que habría sido provocado por su pareja.

Gisel Vilchez, la madre de Iara Valdez reclamó una condena a prisión perpetua para Alan Bordón luego de que la Justicia fijara la fecha del juicio por la muerte de la joven de 23 años, ocurrida en febrero de 2024 en Ingeniero Budge .

"Vamos a ir por la prisión perpetua, no tiene que salir nunca más", manifestó la mujer en diálogo con La Unión , tras conocer que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora comenzará a juzgar al acusado el 2 de marzo de 2027 por el presunto femicidio .

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Según contó la mujer, Bordón permanece detenido con prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Meses atrás había solicitado esperar el juicio en libertad, aunque el beneficio le fue denegado por la Justicia.

Fuentes cercanas a la causa informaron que las audiencias fueron programadas para los días 2, 4 y 8 de marzo del próximo año. El imputado llegará al debate oral acusado de "homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género", además de "lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor".

Iara Valdez Iara Valdez tenía 23 años.

La elevación a juicio fue resuelta por el Juzgado de Garantías 6 de Lomas de Zamora, que consideró reunidos los elementos de prueba suficientes para avanzar hacia la instancia oral por el presunto femicidio.

El detenido por el presunto femicidio

Durante su declaración indagatoria, Bordón negó haber provocado el choque y responsabilizó a la propia Iara por lo ocurrido. Según su versión, la joven habría accionado el freno de mano del vehículo instantes antes de la colisión.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que existen elementos que permiten sospechar que el acusado impactó deliberadamente el automóvil en medio de una discusión con la víctima, quien presuntamente pretendía terminar la relación debido a reiteradas situaciones de violencia.

El caso Iara Valdez

El hecho ocurrió en febrero de 2024 sobre la calle Virgen de Itatí al 1900, en Ingeniero Budge, donde colisionaron un Volkswagen Up y un Peugeot.

Iara viajaba junto a Bordón en uno de los vehículos. Una cámara de seguridad incorporada al expediente registró parte de la secuencia previa al impacto y, según la investigación, mostraría que la joven intentó descender del auto instantes antes del choque, aunque no logró hacerlo.

La joven sufrió fuertes golpes que la dejaron gravemente herida. La trasladaron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida.