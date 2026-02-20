Juzgarán a los detenidos por el femicidio de Candela Azoya: el tribunal designado

El juicio por el femicidio será en los Tribunales de Lomas de Zamora .

La investigación por el femicidio de Candela Azoya , la joven menor de edad encontrada descuartizada en las vías de la estación Kilómetro 34 del ramal Temperley-Haedo, fue elevada a juicio y ya tiene jueces designados para juzgar a los acusados.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que será el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de Lomas de Zamora el que estará a cargo del enjuiciamiento contra Juan Ariel Resquín , su hermano Fabio Resquín y Alan Vega .

La causa recayó en el TOC 8 luego del pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal de la UFI 12, José Luis Juárez . Si bien el tribunal aún no fijó fecha de debate, se estima que el juicio podría desarrollarse hacia fines de 2026.

La principal prueba incorporada al expediente es un registro fílmico de una vivienda lindera, en el que se observa a los hermanos Resquín trasladando, en un carro perteneciente a Alan Vega, el cuerpo sin vida de la adolescente .

Con ese material y el resto de las evidencias reunidas durante la instrucción, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral, instancia que ahora será tramitada por el magistrado designado recientemente.

El femicidio de Candela Azoya

Candela Azoya, de 16 años, fue vista por última vez el 27 de noviembre de 2024. Tres días después, partes de su cuerpo fueron halladas incendiadas junto a las vías del Ferrocarril General Roca, en el tramo Haedo–Temperley, en el límite entre el barrio Santa Catalina y Villa Albertina.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911, en el cruce de la calle Facundo Quiroga y las vías del tren. Entre restos de basura quemada, efectivos policiales encontraron un pie humano y una cabeza calcinada, además de prendas de vestir que luego fueron reconocidas por la madre de la adolescente.

La familia de Candela la buscaba de manera desesperada desde que la joven había salido de su casa con la excusa de ir a comprar zapatillas. Su madre había radicado la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría de Ingeniero Budge, luego de que la adolescente manifestara que se dirigía a la Plaza Santa Marta, ubicada en la zona de las calles Virgilio y Copihue.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Candela fue vista por última vez el día de su desaparición caminando por la calle Copihue, en dirección a Voltaire, acompañada por Carlos Azoya y su pareja.

Siempre según la investigación, los tres ingresaron en una vivienda ubicada sobre la calle Terrada al 2900, utilizada por los hermanos Resquín para la venta de estupefacientes. Poco tiempo después, se observó salir del lugar a Carlos Azoya y a su novia. A Candela, en cambio, no se la volvió a ver con vida.