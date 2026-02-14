El supuesto padrastro abusador de Centenario, cada vez más cerca del juicio

El supuesto padrastro abusador de Villa Centenario , que fue detenido en julio del año pasado, está cada vez más cerca de ser llevado a juicio por los aberrantes hechos que habrían sido cometidos en contra de los cinco hijos menores de edad de su pareja.

"Los videos incriminatorios son contundentes, pero falta incorporar el testimonio de los niños víctimas", expresó una fuente del caso con acceso al expediente, en diálogo con La Unión al ser consultado sobre los pasos pendientes en la investigación, previo al juzgamiento del imputado.

ABUSO INFANTIL La inesperada denuncia que permitió la captura de un abusador de menores

Meses atrás, desde los Tribunales de Lomas de Zamora confiaron a este medio que en su relato, los nenes aptos para declarar contaron la pesadilla que habrían sufrido. Además, el hombre habría filmado los abusos para publicar los videos en la denominada deep web .

El caso esta a cargo del fiscal Néstor Rodrigo Martínez Wakun , de la UFI 9 de Lomas , quien solicitó la prisión preventiva del sujeto imputado por el delito de "abuso sexual".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/1942574664976367642?s=20&partner=&hide_thread=false Un hombre fue detenido en Villa Centenario, acusado de abusar sexualmente de los cinco hijos de su pareja, a quienes filmaba para publicar los videos en la denominada deep web. pic.twitter.com/uLGCDld8xm — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 8, 2025

La detención del presunto padrastro abusador

El acusado está detenido desde el 7 de julio del 2025, cuando fue arrestado durante un allanamiento de la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda ubicada sobre la calle Amberes al 100.

El joven de 21 años se presentaba en sus redes sociales como "profe de fútbol infantil", y voluntario de la Cruz Roja Argentina. También publicaba imágenes disfrazado del popular personaje animado Paw Patrol, con el que hacía de animador en fiestas infantiles. Sin embargo, para la Justicia, escondía una oscura realidad.

De acuerdo a la investigación, el sujeto ahora procesado publicaba las filmaciones en la denominada deep web. Así que fue descubierto, gracias a un alerta emitido por el FBI e Interpol.