El temor de la madre de una víctima de abuso sexual en Budge: "Mi hija se lo puede cruzar en la calle"

El acusado fue condenado por abuso sexual , pero está libre.

La madre de una víctima de abuso sexual teme que su hija se cruce en la calle con el hombre declarado culpable del aberrante hecho cometido en Ingeniero Budge , y por el que fue condenado en 2024, aunque está libre.

"Me parece muy grave que mi hija se pueda cruzar en la calle con esta persona, con el riesgo que implica para ella, y su salud mental", lamentó Elisa Rojas , la madre de la nena agredida sexualmente por su padrastro, cuando esta tenía 9 años.

En diálogo con La Unión , la mujer advirtió que el abusador fijó su domicilio en la localidad de Parque Barón , donde vive sin ningún tipo de restricción. "Hay un abusador suelto, y es un peligro para los chicos", alertó días atrás.

Elisa explicó a este medio que la denuncia fue hecha en diciembre del 2023 , cuando enteró de que la persona que era su pareja, había abusado de la menor.

Fue condenado por abuso sexual, pero no fue a la cárcel

Según consta en el documento del dictamen, al que tuvo acceso La Unión, el sujeto identificado como Javier Pablo Frías fue declarado culpable de "abuso sexual agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia".

El 15 de noviembre del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, lo consideró responsable del aberrante hecho cometido en contra de su hijastra, que tenía 9 años cuando fue agredida sexualmente, en su casa de Ingeniero Budge.

FotoJet (12) El documento en el que consta que la condena por abuso sexual quedó firme.

En junio pasado, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso de apelación presentado por el abogado defensor del imputado.

A pesar de que quedó demostrado el indignante hecho que cometió, el hombre no fue a la cárcel, y solo debe cumplir las reglas de conducta dispuestas por la Justicia.