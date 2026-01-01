Excomisario detenido en Villa Centenario por un doble crimen fue condenado por tenencia de arma de guerra

El juicio contra el excomisario detenido fue desarrollado en los Tribunales de Avellaneda.

El excomisario detenido en Villa Centenario por un brutal doble crimen en Lanús fue considerado inocente del hecho ocurrido en febrero del 2024. Sin embargo, fue condenado a la pena de 3 años y 10 meses de prisión por el delito de "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra".

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el expolicía Adrian Brulc y Camilo Baliño fueron desligados del doble asesinato, cuya investigación sigue abierta para determinar la identidad de los verdaderos autores del violento episodio.

Según precisaron de manera oficial a este medio, durante el juicio , el jurado popular compuesto por un grupo de ciudadanos convocados para ser parte del proceso, declararon no culpables a ambos imputados.

Finalmente, el fallo fue dictado días atrás por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Avellaneda-Lanús. En el caso de Baliño, ya había sido absuelto y liberado en la jornada previa.

Las víctimas del doble crimen.

Doble crimen en Lanús

Todo ocurrió el viernes 2 de febrero de 2024 por la noche. Zucarrelli y Russo caminaban por la calle Pico al 1400, en la zona de Villa Obrera, cuando fueron sorprendidos por un auto desde el que salieron los disparos. Él recibió siete tiros y murió en el lugar. Russo fue alcanzada por dos balas y falleció 48 horas después luego de permanecer internada.

El auto utilizado fue un Volkswagen Cross Fox que había sido robado días antes y que apareció abandonado poco después en Villa Fiorito. Para los investigadores, ese vehículo fue una de las claves que permitió reconstruir el recorrido del asesino y vincularlo con Brulc.

La hipótesis central apuntaba a un conflicto económico sobre de dinero entre Baliño y Zuccarelli por la compra de un auto. No obstante, esto no pudo ser comprobado.