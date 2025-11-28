Temperley: rechazaron la domiciliaria al joven condenado por abusar y torturar con una picana a su ex

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora rechazó la prisión domiciliaria para el joven condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente y torturar con una picana a su expareja, en el barrio San José de Temperley .

El magistrado negó el pedido presentado semanas atrás por la defensa del imputado, que había requerido cumplir la pena con arresto domiciliario , según indicaron fuentes con acceso a la causa a La Unión .

Durante el juicio, concluido a mediados de marzo del año pasado, el sujeto procesado fue declarado culpable de los delitos de " abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma", "abuso sexual con acceso carnal en grado de conato", y "abuso sexual con acceso carnal y privación de la libertad", en diferentes hechos ocurrido entre 2018 y 2020.

El caso fue investigado por la UFI 16 de Lomas y el Juzgado de Garantías 8. A pesar de la denuncia de la joven torturada , el abusador quedó detenido con prisión preventiva recién en agosto de 2023, casi cuatro años después de la denuncia de Carla. Llegó al juicio tras las rejas.

El testimonio de la joven torturada

El acusado había sido denunciado por encerrar, torturar y violar a su ex, Carla Daltón, con quien tiene un hijo en común. Ella misma había declarado que durante la relación sufrió "violencia psicológica, sexual, económica y física", hasta que se animó a denunciarlo en 2019.

Un año después, en septiembre de 2020 y ya separados, Carla fue a verlo porque él le prometió darle dinero para el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, fue una trampa para encerrarla, golpearla y abusar sexualmente de ella. La víctima logró escapar cuando llegó su hermano.

FotoJet (14) El abusador grabó mientras torturaba a la víctima en Temperley.

Una prueba clave en la causa fue un video en el que se veía a Brian insultando y golpeando a Carla, quien lloraba por los terribles maltratos. "Acá la tenés a la p..., mirá cómo llora", se lo escuchaba decir a él en la grabación.