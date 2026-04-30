jueves 30 de abril de 2026
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30 de abril de 2026
Horror.

Lomas de Zamora: detienen a un hombre acusado de abusar de la nieta menor de edad de su pareja

La víctima denunció que los hechos ocurrieron cuando era menor de edad y se quedaba al cuidado del acusado. La denuncia fue hecha en diciembre del 2025.

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja en un aberrante episodio ocurrido en Lomas de Zamora, cuando la víctima era menor de edad, según su testimonio.

El presunto abusador fue apresado tras ser interceptado en las inmediaciones del cruce de Santa Isabel y Estocolmo, en el marco de un procedimiento llevado adelante por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la DDI de Lomas.

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La damnificada, quien actualmente tiene 18 años, sostuvo que fue sometida a reiterados abusos cuando tenía entre 10 y 11 años, mientras se encontraba al cuidado de su abuela materna, ya que su madre debía ausentarse por motivos laborales.

Fiscalías
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El testimonio de la víctima de abuso sexual

De acuerdo con su testimonio, el acusado —pareja de su abuela— consumía alcohol en exceso y la amenazaba para que no revelara lo ocurrido. “No hagas ruido, porque si te escuchan, te pego”, le decía, según consta en la denuncia.

La investigación está a cargo del Juzgado de Garantías 3, cuyo titular es el juez Gustavo Alberto Gaig, y la causa se encuentra caratulada de manera preventiva como “abuso sexual”.

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