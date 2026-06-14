domingo 14 de junio de 2026
Escribinos
14 de junio de 2026
Música.

El videoclip que Nuketo grabó en Villa Fiorito junto a Salvi Goñi

El videoclip del tema "El Sueño del Pibe” de Nuketo fue filmado en Villa Fiorito con la participación de Salvi Goñi, el niño que es furor en las redes.

El Sueño del Pibe” de Nuketo, fue filmado en Villa Fiorito con Salvi Goñi

"El Sueño del Pibe” de Nuketo, fue filmado en Villa Fiorito con Salvi Goñi

El cantante urbano Nuketo eligió las calles de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora para grabar el videoclip de “El Sueño del Pibe”, su reciente lanzamiento. La producción tuvo como protagonista invitado a Salvi Goñi, el niño de 4 años que conquistó a miles de usuarios con su espontaneidad y pasión por el fútbol.

Lee además
Fiorito, revolucionada con la visita de las hermanas Xipolitakis.
Gran gesto.

Las hermanas Xipolitakis visitaron Fiorito y repartieron donaciones como parte de un videoclip
Música y arte para homenajear al Indio Solari en Fiorito.
La Cava.

Fiorito homenajeó al Indio Solari con música en la calle y un mural participativo

El detrás de escena del videoclip

A través de reels difundidos en Instagram, el artista mostró parte del detrás de escena de la filmación, en la que también participaron vecinos y se retrataron escenarios representativos de Fiorito, una de las localidades más emblemáticas del distrito. "Jugar hasta que la vieja te grite que ya estaba el guiso servido en el plato. Ojalá el potrero del barrio te haga jugar como Messi, jugar como el Diego", es una frase que sintetiza el nuevo tema de cumbía.

Sus canciones suelen recuperar experiencias vinculadas a la vida en los barrios populares y poner en primer plano valores como la amistad, la perseverancia y el deseo de progresar. Con una impronta ligada a la identidad barrial, “El Sueño del Pibe” suma una nueva producción a la carrera del artista y posiciona a Villa Fiorito como escenario de una historia atravesada por los sueños, el fútbol y el sentido de pertenencia.

En el videoclip oficial, disponible en YouTube, Salvi acompaña a Nuketo en distintas escenas y se integra a una historia que combina música urbana e identidad barrial. Goñi se convirtió en un fenómeno digital gracias a su espontaneidad, sus comentarios sobre fútbol y el carisma que lo llevó a conquistar a más de 500.000 seguidores en Instagram y TikTok, superando el millón de visualizaciones.

Embed
@salvi.goni “el sueño del pibe” Gracias @NUKETO por hacernos parte, sabes lo mucho que te ama Salvi y lo feliz que es siendo tu amigo y tu fan Esten atentos mañana el estreno 20hs #fyp #viraltiktok #infantil #argentina #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii El Sueño del Pibe - NUKETO

Temas
Seguí leyendo

Las hermanas Xipolitakis visitaron Fiorito y repartieron donaciones como parte de un videoclip

Fiorito homenajeó al Indio Solari con música en la calle y un mural participativo

De Fiorito al Mundial: Facundo Medina ya tiene su mural en el barrio

La emprendedora que sorprendió en Olga con sus ravioles bien argentinos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Reparan diferentes calles de San José para mejorar el tránsito.
En valor.

Más obras para San José: bacheos, forestación y mejoras en espacios públicos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Temperley busca consolidarse en puestos de Reducido. EN VIVO
Por otra victoria.

Temperley buscará afianzarse en el Reducido ante Güemes en el Beranger