El videoclip que Nuketo grabó en Villa Fiorito junto a Salvi Goñi

El cantante urbano Nuketo eligió las calles de Villa Fiorito , en Lomas de Zamora para grabar el videoclip de “El Sueño del Pibe” , su reciente lanzamiento. La producción tuvo como protagonista invitado a Salvi Goñi , el niño de 4 años que conquistó a miles de usuarios con su espontaneidad y pasión por el fútbol.

El rodaje se realizó en distintos sectores del barrio y tuvo entre sus locaciones más destacadas al Potrero de D10S, el espacio que homenajea el lugar donde Diego Maradona dio sus primeras gambetas. La elección del sitio aportó una fuerte carga simbólica a una canción atravesada por la ilusión, el esfuerzo y los sueños de quienes buscan salir adelante sin renunciar a sus raíces.

El detrás de escena del videoclip

A través de reels difundidos en Instagram, el artista mostró parte del detrás de escena de la filmación, en la que también participaron vecinos y se retrataron escenarios representativos de Fiorito, una de las localidades más emblemáticas del distrito. "Jugar hasta que la vieja te grite que ya estaba el guiso servido en el plato. Ojalá el potrero del barrio te haga jugar como Messi, jugar como el Diego", es una frase que sintetiza el nuevo tema de cumbía.

Sus canciones suelen recuperar experiencias vinculadas a la vida en los barrios populares y poner en primer plano valores como la amistad, la perseverancia y el deseo de progresar. Con una impronta ligada a la identidad barrial, “El Sueño del Pibe” suma una nueva producción a la carrera del artista y posiciona a Villa Fiorito como escenario de una historia atravesada por los sueños, el fútbol y el sentido de pertenencia.

En el videoclip oficial, disponible en YouTube, Salvi acompaña a Nuketo en distintas escenas y se integra a una historia que combina música urbana e identidad barrial. Goñi se convirtió en un fenómeno digital gracias a su espontaneidad, sus comentarios sobre fútbol y el carisma que lo llevó a conquistar a más de 500.000 seguidores en Instagram y TikTok, superando el millón de visualizaciones.