Las hermanas Xipolitakis visitaron Fiorito y repartieron donaciones como parte de un videoclip

Un merendero de Fiorito recibió la visita de las hermanas Stefy y Vicky Xipolitakis , quienes repartieron obsequios a los vecinos en el marco de la promoción de una canción navideña que Stefy lanzó al mercado y en donde Vicky también aparece en el videoclip.

En las últimas horas se volvió viral un video en el las hermanas Xipolitakis, vestidas de Papá Noel y arbolito de Navidad, visitaron el merendero Gotitas de Miel ubicado en la calle Bermejo 1247 (entre Gabriel Miró y Núñez de Arce). Esas imágenes también forman parte del videoclip original de la canción “Lista de deseos” , autoría de Stefy, la cual salió a la luz en los últimos días de noviembre.

En las imágenes se ve como Stefy y Vicky , subidas en una camioneta roja, sorprendieron al barrio repartiendo juguetes, peluches y ropa a los nenes y nenas que se encontraban en las inmediaciones de la institución, además de sacarse fotos con los vecinos. La convocatoria superó ampliamente las expectativas: la visita estuvo plagada de alegría y emoción.

“Stefy Xipolitakis se contactó con nosotros por WhatsApp, ya que nos buscó por Instagram, con la intención de venir al merendero y realizar una acción solidaria . Lo sucedido iba a aparecer en el videoclip de su nueva canción ”, explicó Laura Villalba , integrante de la institución, sobre cómo se gestó la idea.

“Ella buscaba un merendero que no tenga ayuda política. Charlamos y concretamos la obra, que se llevó a cabo hace aproximadamente un mes”, acotó Laura, muy feliz y agradecida por el gesto que tuvieron las hermanas mediáticas.

En su cuenta oficial de Instagram, Stefy contó que la idea de realizar una acción solidaria y ayudar a los que más lo necesitan fue de Vicky, quien además le admitió sus intenciones de acompañarla en el videoclip de la canción. De esa manera, juntas organizaron lo que fue una tarde que, seguramente, quedará para siempre en el recuerdo de todos los vecinos de Fiorito.

Embed - Stefy Xipolitakis en Instagram: "Un sábado por la mañana recibo un llamado que decía “Me quiero subir a tu video clip de Navidad, pero solo te voy a pedir una sola cosa…. Donemos cantidad si es posible, pero donemos y hagamos felices a quienes más lo necesitan” el viernes x la noche saben q soñé? que invitaba a mi hna @victoriaxipolitakisok a filmar el video clip navideño y hacíamos donaciones. Sabes de quién fue el llamado ese sábado? de ella. Dios que locura…… y así empezó todo Hoy es un día muy importante, Los espero 20.30hs x #youtube en nuestra cita; este proyecto es muy especial, y compartirlo con ella y volver a jugar juntas, lo hace aún mejor. Viky te amo. Sos una de mis personas fav junto a mi flia, mis perruchis y mis amigos contados con los dedos. Gracias a cada uno de ustedes por hacer mágico el proyecto Y muchísimas gracias a @cxmayorista.ar por haber donado más de 2500k juguetes al @merenderogotitasdemiel @galosottovip @lucasdiezok mis manos derecha e izquierda #arte @julieta_pietrantoni_entelados @elreydelanavidad #outfit @dinalapazatelier @punto.modista #estilista @davidduquesneok #corogospel @unitedvoicesarg @florr_deunias #disfraz @leslymodista" View this post on Instagram

Para finalizar, el merendero Gotitas de Miel le confirmó al Diario La Unión que ya se preparan para lo que será su próxima obra: planean realizar una cena navideña para los más necesitados. Desde la institución invitaron a los vecinos a colaborar con donaciones (Pan dulce, budines, confituras navideñas, papas, zanahorias y mayonesa) o hacer un aporte económico al alias gotitasdemielmp.