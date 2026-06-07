Sergio Lapegüe, en el Día del Periodista: "Es mucho más que un trabajo; es una forma de vida"

Cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista y, en una fecha tan significativa para la profesión, el periodista de Lomas de Zamora Sergio Lapegüe habló sobre el presente y el futuro de un oficio que, según su mirada, sigue siendo indispensable en una sociedad atravesada por la sobreabundancia de información y la circulación constante de noticias falsas.

A corazón abierto, el conductor lomense aseguró que el periodismo es “mucho más que un trabajo, sino una forma de vida”. Para él, esta profesión permite acompañar a la gente, informar y construir vínculos de confianza. “Sigo sintiendo la misma pasión del primer día”, destacó.

Identidad barrial. Es director de cine y está grabando una película en Lomas, con Los Andes como protagonista

Al analizar la actualidad del rubro, Sergio Lapegüe consideró que el periodismo atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia. En su opinión, el crecimiento de las fake news, el sensacionalismo y la búsqueda permanente del impacto inmediato generan, muchas veces, confusión y desinformación en la audiencia.

Cómo ve Sergio Lapegüe al periodismo que se viene

Frente a este escenario, sostuvo que el rol del periodista es más importante que nunca. “Hay que chequear, escuchar, preguntar, tener responsabilidad y entender que detrás de cada noticia hay personas. El periodismo no puede convertirse solamente en ruido o en una carrera por ver quién grita más fuerte”, afirmó.

Sergio-Lapegue-4 Sergio Lapegüe, oriundo de Lomas de Zamora, habló sobre la profesión que tanto lo apasiona.

Además, consideró que el principal problema actual no es una crisis del periodismo, sino una crisis de credibilidad. Aunque reconoció que cambiaron las formas de producir y consumir noticias, remarcó que la esencia de la profesión permanece intacta: verificar, contextualizar y contar los hechos con responsabilidad. “En tiempos de confusión, el buen periodismo se vuelve indispensable”, enfatizó.

En tiempos de confusión, el buen periodismo se vuelve indispensable En tiempos de confusión, el buen periodismo se vuelve indispensable

Respecto al futuro, Sergio Lapegüe cree que la tecnología y la inteligencia artificial transformarán la manera de informar, aunque sostiene que habrá valores irremplazables. “El gran desafío será diferenciar la información verdadera del ruido, de la manipulación y de la desinformación. Ahí el rol del periodista seguirá siendo clave”, aseguró.

El lomense Diego Ruiz Díaz y la mirada del periodismo en la era Milei

Diego Ruiz Díaz, periodista lomense de Radio Provincia, fue uno de los que sufrió, junto a otros colegas, la prohibición de ingresar a la sala de prensa de la Casa Rosada tras una denuncia por un supuesto caso de espionaje ilegal. La restricción se extendió entre el 23 de abril y el 4 de mayo. “El Gobierno Nacional nunca fue propicio a dar conferencias a la prensa. Hay ministros que nunca hablaron oficialmente con los periodistas”, señaló.

Entre las limitaciones se encontraba la imposibilidad de permanecer en el Patio de las Palmeras durante el ingreso del presidente Javier Milei. “Cada vez se hicieron más estrictas las normas para ser acreditados en la Casa Rosada, por eso lo tomé como una censura”, sostuvo el egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Según explicó, la reapertura se produjo luego de los reclamos de distintos medios y organizaciones, además de la resolución judicial que descartó la existencia de espionaje ilegal. Sin embargo, aclaró que actualmente los periodistas acreditados tienen una circulación mucho más acotada dentro del edificio.

4f423e72-a32a-4a1e-a7cc-5ef9d6c9f0ae Algunos de los periodistas que sufrieron la prohibición de la entrada. Por suerte, la situación se normalizó hace un mes.

Al reflexionar sobre el presente y el futuro de la profesión, Ruiz Díaz coincidió en que el periodismo atraviesa una etapa compleja. “Es una profesión hermosa, mucho más bastardeada y denigrada que años atrás, pero que sigue generándonos la adrenalina de buscar esa noticia que le debería interesar a la población”, expresó.

Es una profesión hermosa, mucho más bastardeada y denigrada que años atrás, pero que sigue generándonos la adrenalina de buscar esa noticia que le debería interesar a la población Es una profesión hermosa, mucho más bastardeada y denigrada que años atrás, pero que sigue generándonos la adrenalina de buscar esa noticia que le debería interesar a la población

“Hoy cualquiera puede informar. Justamente por eso, es cuando más se necesita a los periodistas para chequear los datos y ayudar a la ciudadanía a diferenciar qué es verdad y qué no”, concluyó Ruiz Díaz.