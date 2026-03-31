martes 31 de marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
Innovación.

El Municipio de Lomas anunció la incorporación de la Inteligencia Artificial a la gestión

Con la incorporación de la Inteligencia Artificial, la información quedará centralizada para poder dar respuestas más eficientes y atención personalizada.

Con una animación futurista, el Municipio anunció la incorporación de la IA a la gestión.
Con una animación futurista, el Municipio anunció la incorporación de la IA a la gestión.
Inteligencia artificial Lomas.
Uno de los cambios es la incorporaci&oacute;n de "Mini Muni", un personaje animado.

Uno de los cambios es la incorporación de "Mini Muni", un personaje animado.

“Ordenamos la agenda de trabajo en función de las prioridades de nuestros vecinos. Cada punto nace de las ideas que nos acercaron en el Congreso de la Comunidad, las Mesas de Participación, WhatsApp y en cada recorrida por los barrios”, detalló el intendente Federico Otermín.

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Qué implica la incorporación de la Inteligencia Artificial

Uno de los cambios es la incorporación de "Mini Muni", un personaje animado que "nos va a ayudar a contar todo lo que hacemos juntos en el Gobierno de la Comunidad", explicó el intendente.

Además, con la incorporación de la IA se logrará "optimizar recursos, reducir el tiempo de respuesta y mejorar la gestión de la información. En ese sentido, toda la información estará centralizada para poder dar respuestas más eficientes y atención personalizada.

Inteligencia Artificial Municipio de Lomas
Con la incorporaci&oacute;n de la IA se lograr&aacute; "optimizar recursos, reducir el tiempo de respuesta y mejorar la gesti&oacute;n de la informaci&oacute;n.

Con la incorporación de la IA se logrará "optimizar recursos, reducir el tiempo de respuesta y mejorar la gestión de la información.

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