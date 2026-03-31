El Municipio de Lomas anunció la incorporación de la Inteligencia Artificial a la gestión

“Ordenamos la agenda de trabajo en función de las prioridades de nuestros vecinos. Cada punto nace de las ideas que nos acercaron en el Congreso de la Comunidad, las Mesas de Participación, WhatsApp y en cada recorrida por los barrios”, detalló el intendente Federico Otermín.
Qué implica la incorporación de la Inteligencia Artificial
Uno de los cambios es la incorporación de "Mini Muni", un personaje animado que "nos va a ayudar a contar todo lo que hacemos juntos en el Gobierno de la Comunidad", explicó el intendente.
Además, con la incorporación de la IA se logrará "optimizar recursos, reducir el tiempo de respuesta y mejorar la gestión de la información. En ese sentido, toda la información estará centralizada para poder dar respuestas más eficientes y atención personalizada.