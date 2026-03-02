Lomas: darán cursos de formación en Inteligencia Artificial para docentes

La Inteligencia Artificial (IA) tiene cada vez más protagonismo en la vida cotidiana. Para que los docentes puedan integrarla a las prácticas educativas, el Municipio de Lomas de Zamora dictará tres cursos gratuitos.
Desde el Municipio de Lomas brindarán herramientas para fortalecer la educación y la integración de las nuevas tecnologías.
A través de la Secretaría de Educación y en conjunto con Chicos.Net y Human IA, la iniciativa dirigida a docentes de primaria y secundaria tendrá encuentros virtuales con la posibilidad de realizarlos en simultáneo y cierres presenciales para la entrega de certificados.
El primer curso, denominado "Inmersión IA", propone una introducción a la Inteligencia Artificial con información sobre su funcionamiento, aplicaciones cotidianas, desafíos y oportunidades. La primera clase será el 11 de marzo a las 18.
Mientras que la "Guía básica para la escritura de prompts" es el segundo curso que brindará estrategias para interactuar con IA generativa, buenas prácticas para redactar instrucciones efectivas y la relación entre la calidad del promp y las respuestas de la IA. Este módulo comenzará el 13 de marzo a las 18.
Y bajo el nombre "¡Saquen una hoja! ¿Cómo evaluar en tiempos de IA?", el tercer curso abordará el impacto de la IA en la evaluación educativa, la autenticidad de los aprendizajes y las estrategias de abordaje. En esta caso será solo para docentes de secundaria y comenzará el 12 de marzo a las 18. Para anotarse, hay que llenar este formulario con los datos de cada participante.
Más de 350 docentes participaron el año de las capacitaciones gratuitas que brindó el Municipio para fortalecer los conocimientos y la enseñanza en las aulas.
A través del programa Lomas Lee en Comunidad, se llevaron a cabo capacitaciones sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización inicial, documentación narrativa de las prácticas docentes, los docentes como mediadores de lectura y un curso titulado "Leer con imágenes, narrar con miradas" a cargo de Gisela Fourment, que es Profesora Nacional de Pintura y una destacada ilustradora que lleva 25 años como docente de educación plástica y visual en escuelas secundarias.
Por su parte, el programa Descubrir Lomas tuvo propuestas de formación docente pensadas para acercar la historia, cultura, identidad y el territorio lomense a las aulas. También se hicieron recorridas turísticas junto a estudiantes con el objetivo de conocer lugares como Turdera, la Reserva Santa Catalina, Museo Americanista, Museo Pío Collivadino, Museo Malvinas, Comunidad de D10s en Fiorito y los rincones de Banfield que marcaron la infancia de Julio Cortázar, uno de los escritores más destacados de nuestra literatura.