Lomas: darán cursos de formación en Inteligencia Artificial para docentes

La Inteligencia Artificial (IA) tiene cada vez más protagonismo en la vida cotidiana. Para que los docentes puedan integrarla a las prácticas educativas, el Municipio de Lomas de Zamora dictará tres cursos gratuitos.

A través de la Secretaría de Educación y en conjunto con Chicos.Net y Human IA , la iniciativa dirigida a docentes de primaria y secundaria tendrá encuentros virtuales con la posibilidad de realizarlos en simultáneo y cierres presenciales para la entrega de certificados.

El primer curso, denominado "Inmersión IA" , propone una introducción a la Inteligencia Artificial con información sobre su funcionamiento, aplicaciones cotidianas, desafíos y oportunidades. La primera clase será el 11 de marzo a las 18.

Mientras que la "Guía básica para la escritura de prompts" es el segundo curso que brindará estrategias para interactuar con IA generativa, buenas prácticas para redactar instrucciones efectivas y la relación entre la calidad del promp y las respuestas de la IA. Este módulo comenzará el 13 de marzo a las 18.

Y bajo el nombre "¡Saquen una hoja! ¿Cómo evaluar en tiempos de IA?", el tercer curso abordará el impacto de la IA en la evaluación educativa, la autenticidad de los aprendizajes y las estrategias de abordaje. En esta caso será solo para docentes de secundaria y comenzará el 12 de marzo a las 18. Para anotarse, hay que llenar este formulario con los datos de cada participante.

Educación: fortalecieron las capacitaciones para docentes

Más de 350 docentes participaron el año de las capacitaciones gratuitas que brindó el Municipio para fortalecer los conocimientos y la enseñanza en las aulas.

A través del programa Lomas Lee en Comunidad, se llevaron a cabo capacitaciones sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización inicial, documentación narrativa de las prácticas docentes, los docentes como mediadores de lectura y un curso titulado "Leer con imágenes, narrar con miradas" a cargo de Gisela Fourment, que es Profesora Nacional de Pintura y una destacada ilustradora que lleva 25 años como docente de educación plástica y visual en escuelas secundarias.

Por su parte, el programa Descubrir Lomas tuvo propuestas de formación docente pensadas para acercar la historia, cultura, identidad y el territorio lomense a las aulas. También se hicieron recorridas turísticas junto a estudiantes con el objetivo de conocer lugares como Turdera, la Reserva Santa Catalina, Museo Americanista, Museo Pío Collivadino, Museo Malvinas, Comunidad de D10s en Fiorito y los rincones de Banfield que marcaron la infancia de Julio Cortázar, uno de los escritores más destacados de nuestra literatura.