lunes 02 de marzo de 2026
Escribinos
2 de marzo de 2026
Arrancan en marzo.

Lomas: darán cursos de formación en Inteligencia Artificial para docentes

Desde el Municipio de Lomas brindarán herramientas para fortalecer la educación y la integración de las nuevas tecnologías.

Es una iniciativa para docentes de primaria y secundaria de Lomas.

Es una iniciativa para docentes de primaria y secundaria de Lomas.

La Inteligencia Artificial (IA) tiene cada vez más protagonismo en la vida cotidiana. Para que los docentes puedan integrarla a las prácticas educativas, el Municipio de Lomas de Zamora dictará tres cursos gratuitos.

A través de la Secretaría de Educación y en conjunto con Chicos.Net y Human IA, la iniciativa dirigida a docentes de primaria y secundaria tendrá encuentros virtuales con la posibilidad de realizarlos en simultáneo y cierres presenciales para la entrega de certificados.

Lee además
El programa incluirá a 5 mil chicos y chicas de Lomas.
Aptos físicos.

Controlan la salud de miles de chicos que practican deportes
La de Arte Dramático es una de las siete escuelas municipales que hay en Lomas.
Darragueira 275.

La Escuela de Arte Dramático de Lomas lanzó sus talleres gratuitos

El primer curso, denominado "Inmersión IA", propone una introducción a la Inteligencia Artificial con información sobre su funcionamiento, aplicaciones cotidianas, desafíos y oportunidades. La primera clase será el 11 de marzo a las 18.

Mientras que la "Guía básica para la escritura de prompts" es el segundo curso que brindará estrategias para interactuar con IA generativa, buenas prácticas para redactar instrucciones efectivas y la relación entre la calidad del promp y las respuestas de la IA. Este módulo comenzará el 13 de marzo a las 18.

Y bajo el nombre "¡Saquen una hoja! ¿Cómo evaluar en tiempos de IA?", el tercer curso abordará el impacto de la IA en la evaluación educativa, la autenticidad de los aprendizajes y las estrategias de abordaje. En esta caso será solo para docentes de secundaria y comenzará el 12 de marzo a las 18. Para anotarse, hay que llenar este formulario con los datos de cada participante.

Educación: fortalecieron las capacitaciones para docentes

Más de 350 docentes participaron el año de las capacitaciones gratuitas que brindó el Municipio para fortalecer los conocimientos y la enseñanza en las aulas.

A través del programa Lomas Lee en Comunidad, se llevaron a cabo capacitaciones sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización inicial, documentación narrativa de las prácticas docentes, los docentes como mediadores de lectura y un curso titulado "Leer con imágenes, narrar con miradas" a cargo de Gisela Fourment, que es Profesora Nacional de Pintura y una destacada ilustradora que lleva 25 años como docente de educación plástica y visual en escuelas secundarias.

Por su parte, el programa Descubrir Lomas tuvo propuestas de formación docente pensadas para acercar la historia, cultura, identidad y el territorio lomense a las aulas. También se hicieron recorridas turísticas junto a estudiantes con el objetivo de conocer lugares como Turdera, la Reserva Santa Catalina, Museo Americanista, Museo Pío Collivadino, Museo Malvinas, Comunidad de D10s en Fiorito y los rincones de Banfield que marcaron la infancia de Julio Cortázar, uno de los escritores más destacados de nuestra literatura.

Temas
Seguí leyendo

Controlan la salud de miles de chicos que practican deportes

La Escuela de Arte Dramático de Lomas lanzó sus talleres gratuitos

Homenajearon a San Martín en Lomas en el día de su nacimiento

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Rafael Carlos Loira se resistió a un intento de robo.
Sentencia.

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rafael Carlos Loira se resistió a un intento de robo.
Sentencia.

Crimen del prefecto Loira: condenaron a uno de los acusados