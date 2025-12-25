jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025
Educación.

Lomas: este año capacitaron a más de 350 docentes para potenciar el aprendizaje en las aulas

A lo largo del año, el Municipio organizó cursos gratuitos sobre alfabetización, lectura, escritura, historia y patrimonio local.

Docentes de Lomas fortalecieron sus conocimientos.

Más de 350 docentes de Lomas de Zamora participaron este año de las capacitaciones gratuitas que brindó el Municipio para fortalecer los conocimientos y la enseñanza en las aulas.

"Durante este año acompañamos la formación de más de 350 docentes de distintos niveles educativos a través de Descubrir Lomas y Lomas Lee en Comunidad, dos propuestas pensadas para fortalecer el trabajo cotidiano en las aulas desde la identidad local, la lectura y la construcción de comunidad. Para cerrar el año, hicimos la entrega de certificados a quienes participaron de las capacitaciones", expresó el secretario de Educación, Darío Spampinato, quien agradeció "a todas y todos los docentes por el compromiso y por seguir formándose para garantizar más y mejores aprendizajes en las escuelas de Lomas".

A través del programa Lomas Lee en Comunidad, se llevarán a cabo capacitaciones sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización inicial, documentación narrativa de las prácticas docentes, los docentes como mediadores de lectura y un curso titulado "Leer con imágenes, narrar con miradas" a cargo de Gisela Fourment, que es Profesora Nacional de Pintura y una destacada ilustradora que lleva 25 años como docente de educación plástica y visual en escuelas secundarias.

Se hicieron capacitaciones presenciales y virtuales.

"Fue un curso sobre ilustración con modalidad mixta y encuentros presenciales en el Museo Americanista, donde exploramos el poder de las imágenes y la narración visual como recursos pedagógicos para acompañar las infancias en sus primeros pasos en la lectura. Me encantó la experiencia y tener la posibilidad de brindar la capacitación", destacó Fourment, que también es docente y llevó adelante un proyecto ambiental en la Secundaria N°40 de Lomas con la edición de 4 libros sobre aves, plantas nativas, mariposas y culturas originarias.

Por su parte, el programa Descubrir Lomas tuvo propuestas de formación docente pensadas para acercar la historia, cultura, identidad y el territorio lomense a las aulas. También se hicieron recorridas turísticas junto a estudiantes con el objetivo de conocer lugares como Turdera, la Reserva Santa Catalina, Museo Americanista, Museo Pío Collivadino, Museo Malvinas, Comunidad de D10s en Fiorito y los rincones de Banfield que marcaron la infancia de Julio Cortázar, uno de los escritores más destacados de nuestra literatura.

Entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora

A través del programa Lomas Lee en Comunidad, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas. Jardines de infantes, primarias y secundarias recibieron textos de diferentes autores y las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente.

"Elegimos cuidadosamente obras de autores y autoras argentinas y latinoamericanas que cuentan historias con las que nuestros chicos y chicas pueden identificarse, y que recuperan nuestras palabras, costumbres y nuestra cultura. También dimos un paso más y, junto a la editorial Ojoreja, creamos una antología de poesía especialmente seleccionada para estudiantes secundarios", detalló Spampinato.

