Todas las actividades de verano que habrá en Lomas hasta el 21 de marzo

El intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , visitó este fin de semana el Parque Acuático de Albertina donde se desarrolla la Colonia de Verano y dio inicio a la temporada 2026 que estará llena de propuestas para todas las edades.

Hasta el 21 de marzo inclusive habrá actividades culturales, deportivas, recreativas, educativas y ambientales en distintos barrios y espacios públicos del distrito.

Durante la jornada, Otermín estuvo acompañado por la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik. En ese marco, destacó la importancia de acercar políticas públicas a cada comunidad. “Desde el Gobierno de la Comunidad ideamos un montón de propuestas recreativas, culturales, deportivas, educativas y ambientales, no solo en las piletas sino también en distintos espacios de todas las ciudades de Lomas”, sostuvo.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito a propuestas de calidad para vecinos y vecinas de todas las edades, promoviendo el disfrute del espacio público, el encuentro comunitario y el cuidado del ambiente.

No faltarán los artistas locales para animar a los más chicos.

Toda la información sobre Gobierno de la Comunidad en Verano puede consultarse en https://www.lomasdezamora.gov.ar/verano-en-comunidad

El Parque de Albertina, la vedette del verano en Lomas

Como cada verano, el Parque Albertina abre sus puertas con sus piletas y espacios al aire libre y en contacto con la naturaleza.

Allí la colonia funcionará de miércoles a domingos y feriados, de 10 a 18, en Homero 2601.

Para asistir se requiere inscripción previa en https://lomasdezamora.gov.ar/iframe/inscripcion-piletas-parque-albertina.aspx .Cada persona podrá realizar una única reserva por semana y deberá ser mayor de 18 años.

Vilar y Otermín en el Parque Albertina. El intendente Federico Otermín estuvo acompañado por su familia.

Educación Ambiental durante el verano

Por otra parte, en el marco del Día de la Educación Ambiental, se llevará adelante el Festival por los Humedales, que incluirá una visita guiada por el Humedal del Parque Finky con avistaje de aves y un taller de cuencas, junto con información sobre la reproducción de plantas acuáticas.

La actividad se realizará el sábado 31 de enero, a las 17, en el Parque Finky (San Basilio 700, Turdera) y requiere inscripción previa en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKhFhjr-zfnEqH41sEpiXMG5mi95wW_HKAlldzwmXXVefFiA/viewform?

Clases gratuitas

Esta semana arrancó con clases de Yoga, Zumba, Elongación postural, Tai Chi Chuan y Zumba. Luego vendrán los festejos navideños con actividades y visitas de Papá Noel. La semana siguiente será el turno de los talleres que se desarrollarán casi a diario en distintas instituciones y parques de Lomas.

El jueves 1° de enero habrá clases de Zumba en la Plaza San Francisco de Llavallol (15 hs) y en el CGM de Centenario (17hs). También habrá gimnasia ese mismo día en El Playón "El Puente" de Lamadrid (15hs) y en el Polideportivo Evita, en Albertina (9.30hs).

El cronograma completo está acá: Municipio de Lomas de Zamora