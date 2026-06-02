Alex Valdez Chamorro: "Los Andes demostró que está para grandes cosas"

Los Andes se quedó con sensaciones ambiguas después de lo que fue el último empate ante All Boys en Floresta. Por un lado, la certeza de haber hecho los méritos necesarios para quedarse con la victoria; por el otro, el sabor amargo de no haber podido romper el cero inicial.

Uno de los jugadores más destacados en los últimos encuentros de Los Andes es Alex Valdez Chamorro . El mediocampista de 19 años, cuyo pase pertenece a Lanús, se convirtió en la manija de la ofensiva del Milrayitas y generó las aproximaciones más peligrosas del encuentro.

El mediocampista paraguayo llegó a Los Andes para esta temporada proveniente de Lanús y rápidamente se ganó un lugar en el equipo dirigido por Leonardo Lemos. El volante comenzó a ser titular por la octava fecha en la victoria sobre Chaco For Ever por 2 a 0 y nunca más salió del once titular. Se afianzó como uno de los elegidos del cuerpo técnico y es pieza fundamental en la columna vertebral del equipo de Lomas de Zamora.

Alex Valdez Chamorro volvió a destacar la escencia de un equipo que se anima a soñar en grande en la Primera Nacional. Con 25 puntos, el Milrayitas se ubica a tres unidades de Deportivo Morón, el líder de la Zona A y arrastra 9 partidos sin perder con 5 victorias y 4 empates.

"El equipo viene por buen camino, tenemos que seguir así sin perder. Siempre nos vamos con la frente en alto de todas las canchas porque nos plantamos y salimos a buscar los partidos desde el primer minuto. Fuimos superiores a All Boys, pero no lo pudimos traducir en la red, es uno de los aspectos a mejorar", analizó Valdez Chamorro en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

valdez chamorro los andes Valdez Chamorro se afianzó en el once de Los Andes.

Las chances creadas por Los Andes y la poca efectividad

El juvenil tuvo tres situaciones clarísimas para marcar. La primera llegó tras una vistosa pared asociada con Gabriel Cañete y Julián Navas, que terminó con una resolución incómoda ante la salida del arquero local Nicolás Carrizo. Más tarde, probó de media distancia con un derechazo que se fue besando el poste y, ya en el complemento, exigió nuevamente al guardameta albo tras un desborde individual por el sector izquierdo.

Al ser consultado sobre esas chances frustradas, Valdez Chamorro se lamentó pero valoró el circuito creativo: "En la jugada con Gabi (Cañete) me quedó algo mordida por la presión del defensor. Después busqué colocarla desde afuera porque vi el espacio. Da bronca porque trabajamos mucho la definición en la semana, pero lo importante es que las situaciones se generan. Ya se nos va a abrir el arco".

La regularidad defensiva y el objetivo final

Con este resultado, el Milrayitas sigue prendido en el lote de arriba de la Zona A. Uno de los pilares de este presente es la solidez defensiva comandada por el arquero Sebastián López, algo que el propio volante ofensivo se encargó de ponderar: "El técnico me pide mucho sacrificio en el retroceso. Sé que es lo que más me cuesta, pero este equipo es solidario. Si no se puede ganar, mantener el arco en cero y sumar de visitante sirve para seguir firmes en la tabla".

En lo personal, Valdez Chamorro debe regresar a Lanús al finalizar la temporada. Al ser consultado sobre si existe una clausula de repesca, el mediocampista explicó: "No hay repesca y a fin de año tengo que volver, ahora tengo que cumplir y después ver".

Para cerrar, la joya de Los Andes ratificó la ilusión del hincha de cara al tramo definitivo de la temporada: "Este grupo tiene los objetivos muy claros. Vinimos a una cancha complicada, impusimos condiciones y demostramos que estamos para grandes cosas. Hay que seguir trabajando así".