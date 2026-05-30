Peter Grance analizó el empate de Los Andes: "Merecimos un poco más"

El defensor Peter Grance analizó el empate entre Los Andes y All Boys por la Primera Nacional y remarcó que fue "un punto positivo" el que se trajo el equipo para Lomas de Zamora, aunque reconoció que merecieron "un poco más" por lo mostrado en la cancha.

" El punto es positivo . Pudimos sumar y eso es importante para nosotros, ya que nos permite seguir prendidos arriba en el torneo", remarcó Grance en diálogo con LPF Play. "Ahora toca trabajar y tratar de conseguir los tres puntos de local", agregó de cara lo que viene.

En su análisis del partido, el lateral izquierdo se mostró contento por la producción del equipo en una cancha "muy chica" y señaló que el Milrayitas mereció llevarse un mejor resultado de Floresta , ya que contó con las mejores situaciones a lo largo de los 90 minutos.

"Creo que merecimos más, ya que tuvimos varias situaciones, pero bueno es una cancha muy chica y no se podía jugar demasiado", comentó. Y en relación al trámite, continuó: "Se jugó mucho a la segunda pelota, se buscó pases largos... Es lo que requería el partido y nos adaptamos a eso. A partir de ahí, buscamos sacar un resultado positivo".

Embed - Diario La Union on Instagram: " Peter Grance valoró el empate 0-0 de Los Andes ante All Boys, destacó la dificultad de jugar en una "cancha chica" y remarcó el esfuerzo realizado por el equipo, asegurando que merecieron quedarse con algo más. El Milrayitas alcanza momentáneamente la cima de la Zona A de la Primera Nacional." View this post on Instagram

En tanto, sobre el próximo partido, el sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Eduardo Gallardón, anticipó: "Tenemos que sumar los tres puntos para revalidar el empate que conseguimos, que es lo que permitirá seguir prendido en los primeros lugares. Eso es lo que buscaremos", remarcó.

Cómo quedó Los Andes con el empate ante All Boys

El Milrayitas llegó a los 25 puntos luego de su partido por la fecha 16 de la Primera Nacional y alcanzó el primer puesto de la zona A, aunque este domingo podría ser superado por Deportivo Morón, que visita a Mitre en Santiago del Estero, y por Ciudad de Bolívar, que recibe en su estadio a San Miguel.