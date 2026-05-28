Los Andes le cumplió el sueño al entrerriano Benjamín Garay

El partido que Los Andes le ganó a Racing de Córdoba dejó mucho para el análisis del buen presente del equipo de Leonardo Lemos . Entre otros detalles, el debut del juvenil Benjamín Garay , en su segunda convocatoria, luego de integrar el banco de suplentes en la igualdad ante Deportivo Morón.

Oriundo de Chajarí, Entre Ríos , este centro delantero de 20 años llegó a comienzo de temporada proveniente desde Ferro Carril Oeste para el Torneo de Reserva que conduce Juan Tarruella . Una apuesta que fue sorpresa.

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Leonardo Lemos , entrenador del plantel profesional lo vio trabajar, jugar, y quedó encantado. Tanto que lo llevó a entrenar con la Primera División y no dudó en subirlo al micro para realizar la pretemporada en Balcarce.

A Benjamín Garay se le cumplió el sueño y fue uno de los cuatro juveniles convocados junto al defensor Lautaro Linares , el volante Leandro Alegre y el delantero Cristian Gallo , todos dentro de la consideración del DT.

Benjamín Garay y Mauricio Asenjo Cambio en Los Andes: sale Asenjo y entra Garay.

En los casos de Linares y Alegre, la dirigencia ya les hizo primer contrato. El primero debutó en la última fecha de la temporada pasada frente a All Boys e ingresó en la actual ante Ferro Carril Oeste, partido en el que el segundo permaneció en el banco. Además, Alegre fue citado para la Selección Argentina que disputó este año los Juegos ODESUR en Panamá.

Su debut en Los Andes

“Esto hace años que lo estoy buscando y, por suerte, se dio, en un club y un estadio hermoso, así que nada más que pedir. Estoy muy feliz”, declaró el entrerriano que reemplazó a Mauricio Asenjo y jugó algunos minutos.

Además, el goleador de la Reserva Milrayitas contó cómo tomó ese momento tan esperado: “Pensé que ya se habían terminado los cambios, pero cuando volvimos a calentar me llamó Leo Lemos. Me pasaron muchas emociones por la cabeza y quería entrar rápido a correr en la cancha”.

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El técnico Leonardo Lemos no lo defraudó, y Benjamín Garay se mostró agradecido “por la oportunidad, porque desde el primer momento confió en mí. Venía jugando en Reserva y me dijo que si me iba bien me subía y cumplió”.

Antes del partido con Racing de Córdoba, por la 15º fecha de la Primera Nacional, había sido uno de los autores de los goles del 2-0 a Talleres de Escalada, en el predio Javier Zanetti. También convirtió en la victoria ante Atlanta (2-0) y en el empate con Chacarita (1-1).