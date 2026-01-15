Quiénes son los nuevos talentos de Los Andes que buscan un lugar en el plantel

Los juveniles de Los Andes sueñan en grande en Balcarce.

Los Andes viajó con 27 futbolistas a Balcarce para realizar la parte más dura de la preparación de cara a nueva Primera Nacional y dentro de esa nómina hay cuatro futbolistas surgidos de las inferiores del club que realizan su primera pretemporada con el plantel, con la ilusión de ganarse un lugar en el equipo de Leonardo Lemos .

Ellos son el defensor Lautaro Linares , el mediocampista Leandro Alegre y los delanteros Cristian Gallo y Benjamín Garay , quienes por primera vez se forman parte de una pretemporada con el plantel profesional y en Balcarce están cumpliendo un sueño.

A la espera. Los Andes y Temperley, atentos: en qué quedó la negociación por los derechos de TV

La puesta a punto del Milrayitas. Ignacio Ruano: "Queremos que Los Andes siga potenciando su identidad"

Las nuevas apuestas del Milrayitas se sumaron al plantel por lo mostrado en los últimos entrenamientos del año pasado, donde DT se enfocó en analizar varios juveniles y ellos, a fuerzas de buenas actuaciones, se ganaron un lugar para sumarse a esta preparación.

Lautaro Linares se desempeña como defensor central, tiene 18 años, y el año pasado fue subido a primera por las buenas actuaciones que venía teniendo en su categoría y en Reserva. También firmó su primer contrato con la institución y en el encuentro ante All Boys, disputó su primer partido como profesional.

linares 1 Lautaro Linares es el único que debutó en la primera de Los Andes. Prensa Los Andes.

Linares llegó a Los Andes en novena división y rápidamente se convirtió en una de las promesas de la institución, a tal punto que, con 17 años, debutó en Reserva y fue subido a primera. Ahora, con 18 años recién cumplidos, se encuentra en su primera pretemporada.

Leandro Alegre juega de mediocampista central y es una de las serias promesas surgidas en el predio de Villa Albertina. El año pasado, con 16 años, firmó su primer contrato y fue subido a primera, tras destacarse en séptima división y en Reserva.

alegre Leandro Alegre, el más joven en la pretemporada. Prensa Los Andes.

“Es un jugador zurdo, con mucha técnica y que juega muy bien”, lo definieron desde adentro del Milrayitas. Estas cualidades, justamente, son las que observó Leo Lemos y por eso lo sumó a la pretemporada de Balcarce.

Cristian Gallo tiene 18 años, juega de delantero por afuera y su pierna hábil es la derecha. En los últimos entrenamientos del año pasado, obtuvo el visto bueno del DT y ahora se encuentra en su primera pretemporada.

gallo Cristian Gallo fue el último que subió Leonardo Lemos al plantel. Prensa Los Andes.

Llegó en 2025 a la entidad de Lomas de Zamora y rápidamente llamó la atención, teniendo buenas actuaciones en quinta división y cuarta división. Más tarde fue subido a Reserva. “Es un futbolista con muchas condiciones”, avisaron desde el club.

Benjamín Garay se desempeña como centro-delantero, tiene 19 años, y es el último futbolista que se sumó a Los Andes. Llegó este año al club para sumarse a la Reserva, pero Leo Lemos lo vio y le gustó. Por eso, lo puso a entrenar con primera y decidió que sea unos de los juveniles en la pretemporada.

Oriundo de Entre Ríos, este delantero que mide 1.84 metros arribó al Milrayitas luego de pasar por Ferro, donde realizó las inferiores y en el último año sumó seis partidos en la Reserva, en los que sumó 188 minutos y anotó un gol.