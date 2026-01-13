Un premio a la lucha y al esfuerzo: Los Andes le renovó contrato a Gonzalo Cozzoni

El plantel de Los Andes comenzó este martes con su segundo día de pretemporada en la ciudad de Balcarce. Entre las principales novedades se destaca la renovación de contrato del experimentado Gonzalo Cozzoni . Así, el Milrayitas aseguró la continuidad de uno de los héroes del ascenso 2024.

Para el oriundo de Arroyo Seco haber renovado hasta diciembre de 2026 es un premio a su constante lucha con las lesiones que no le permitieron tener actividad la temporada pasada, pero para la dirigencia y el cuerpo técnico fue un ejemplo de tenacidad ante las distintas adversidad a las que enfrentó.

El mediocampista -por naturaleza- fue una de las columnas del equipo de Leonardo Lemos que logró el ascenso a la Primera Nacional en Córdoba, venciendo a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero (1-0).

En las instancias finales de la temporada de Primera B 2024, el volante de 37 años se destacó por su presencia y agresividad en la zaga central, siendo uno de los puntos altos de Los Andes en el Torneo Reducido y la Reválida por el 3º ascenso. Y en ese puesto lo tiene considerado Leonardo Lemos.

La firma de renovación de Gonzalo Cozzoni se suma a las del arquero Sebastián López, el central Brian Leizza, el mediocampista Matías Gómez y el delantero Mauricio Asenjo, las prioridades del entrenador para la Primera Nacional 2026.

Gonzalo Cozzoni contra las “malditas” lesiones

A fines de marzo de 2025, Los Andes emitió un parte médico donde se informó que Gonzalo Cozzoni había sido sometido a una intervención plástica del ligamento cruzado anterior de la rodilla y que el tiempo estimado de recuperación para volver era de nueve meses.

En octubre de ese año, en diálogo con el programa Fútbol en Mil Rayitas, Cozzoni explicaba que “este año lamentablemente me tocó pasar por esta lesión, siempre estuve comprometido con los chicos, siempre los acompañé del lado que me tocó. Del club tengo las mejores reseñas, me tengo que sacar el sombrero porque siempre se portaron muy bien en todo aspecto”.

Gonzalo Cozzoni Los Andes De cabeza, Gonzalo Cozzoni abrió el marcador frente a Sacachispas.

El 2024 también fue duro para el jugador. Venía de una rotura de ligamentos y le había realizado una segunda artroscopia para quitarle una pequeña cicatriz. Sumó sus primeros minutos ante Ferro Carril Midland, por el Torneo Apertura.

Ganarse un puesto en la zaga de Los Andes

Apenas pudo jugar nueve partidos durante el Torneo Clausura 2024, cuatro como titular (Excursionistas, Sacachispas -un gol-, Deportivo Merlo y Cañuelas) e ingresó en el restante (Acasusso). Después fue inamovible en la revancha frente a Deportivo Armenio del Torneo Reducido, las finales contra Argentino de Quilmes y el partido del ascenso ante los santiagueños.

Esta temporada apunta a ser la del resurgimiento para ganarse un lugar en la consideración del DT. A Gonzalo Cozzoni se suman como centrales Brian Leizza, Daniel Franco (refuerzo), Lautaro Linares (categoría 2008 con contrato profesional) y Julián Rodríguez Vuotto (otro de los nuevos en el plantel).