Los Andes renovó con Brian Leizza y ahora pensará en los refuerzos

Los Andes sigue armándose con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y este jueves se aseguró a uno de los pilares del último equipo, con la renovación de contrato del defensor Brian Leizza , que extendió su vínculo por 12 meses.

Leizza, marcador central de 25 años y que pertenece a Tigre, fue uno de los puntos altos del conjunto de Lomas de Zamora en el pasado campeonato y su continuidad significó una gran noticia para el entrenador Leonardo Lemos .

De esta manera, el objetivo que trazó la dirigencia del Milrayitas en conjunto con el cuerpo técnico se logró, ya que pudo sostener a los futbolistas que quería retener para afrontar la temporada 2026.

En esa lista, además de Leizza, se encuentra el arquero Sebastián López , el delantero Mauricio Asenjo y el mediocampista Matías Gómez, justamente los cuatro futbolistas que Lemos quería retener. A ellos se le agregan Gabriel Cañete, Franco Rodríguez, Matías González, Facundo Echevarría y Nazareno Fernández Colombo, entre otros, quienes tienen contratos vigentes con el club.

Los números de Brian Leizza en Los Andes

El defensor armó una buena dupla central con Román Riquelme y a fuerza de buenas actuaciones, se ganó la confianza del entrenador. Partido a partido, se afianzó en el 11 titular y terminó el año siendo uno de los futbolistas importantes del plantel.

Con la camiseta del Milrayitas, Leizza disputó en total 28 partidos, con una asistencia y ningún gol convertido, y todos los hizo como titular. Es más, los partidos que no jugó fueron por diferentes molestias físicas.

Se buscan refuerzos para la Primera Nacional

Asegurada una base importante del último plantel, Los Andes apuntará todos sus cañones a la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada en lo que resta del mercado de pases.

En un participio, la idea que se baraja por los pasillos del estadio Eduardo Gallardón es sumar un total de entre 11 y 12 refuerzos para tener un plantel completo y con recambio para afrontar el duro campeonato de la Primera Nacional.

Hasta el momento, desde la dirigencia del club mantienen total hermetismo en lo que respecta a los refuerzos, pero ya trabajan en el arribo de varios futbolistas y uno de ellos podría ser un viejo conocido de la casa.