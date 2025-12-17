miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
Los Andes se aseguró a Matías Gómez para la próxima temporada de la Primera Nacional

El mediocampista procedente de Huracán era una de las prioridades del entrenador Leonardo Lemos y firmó con Los Andes hasta diciembre de 2026.

Matías Gómez seguirá un año más en Los Andes. El volante se queda por expreso pedido del entrenador Leonardo Lemos y será uno de los integrantes del plantel que afrontará con el Milrayitas la temporada 2026 de la Primera Nacional, cuyo fixture se conocerá el próximo lunes.

El mediocampista nacido hace 22 años en San Justo volvió a ser cedido por Huraçán, club dueño de su ficha y encarará su segunda temporada con el conjunto de Lomas de Zamora. Su nuevo contrato es hasta diciembre de 2026.

El rendimiento de Matías Gómez en Los Andes

Durante la temporada 2025, el mediocampista ofensivo disputó 24 partidos con la camiseta de Los Andes (23 por el torneo y el restante por Copa Argentina frente a Rosario Central). Marcó dos goles: All Boys (1-1) en Lomas de Zamora y Deportivo Maipú (1-1) en Mendoza. No dio asistencias y aproximadamente tuvo 1.377 minutos en cancha. Sin lugar en el Globo de Diego Martínez, asumirá un nuevo desafío con el Milrayitas en la máxima categoría del ascenso.

Matías Gómez incorporó a Los Andes en agosto de 2024, cuando el equipo militaba en la Primera B. Disputó cuatro partidos del Torneo Reducido -Deportivo Armenio y Argentino de Quilmes-, además de la final por el tercer ascenso contra Sarmiento de la Banda, de Santiago del Estero.

Otros jugadores asegurados y con contratos vigentes son los volantes Gabriel Cañete y Franco Rodríguez, el lateral izquierdo Nazareno Fernández Colombo y el delantero Matías González. El próximo futbolista a regularizar su vínculo es el marcador central Brian Leizza, cuyo pase pertenece a Tigre.

Dos perlitas de Matías Gómez en Los Andes

El 10 de agosto, en oportunidad del partido frente a Gimnasia y Tiro, Matías Gómez protagonizó un choque de cabezas con Jonás Aguirre y se llevó la peor parte: traumatismo encefalocraneal. Fue derivado a un centro asistencial de Salta y posteriormente transitó la recuperación en su domicilio.

Posteriormente, el 7 de septiembre, cuando Los Andes visitó a Deportivo Madryn, fue expulsado por el árbitro Joaquín Gil a los 19 minutos del primer tiempo por aplicarle un cabezazo a Nazareno Solís, condicionando al equipo que finalmente cayó por 1-0.

El Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó tres fechas de sanción. Se perdió los partidos con Almagro -donde Los Andes aseguró la permanencia-, Alvarado de Mar del Plata y Ferro Carril Oeste. Y no fue convocado ante All Boys.

