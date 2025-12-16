Adrián Arregui seguirá en Temperley y comandará una nueva ilusión

Temperley avanza en la conformación del nuevo plantel con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional y en las próximas horas anunciará la continuidad de uno de los pilares del equipo para que la ilusión del pueblo gasolero comience a tomar forma.

El capitán Adrián Arregui , uno de los futbolistas más representativos que tiene el Gasolero, seguirá un año más en la institución y así el flamante entrenador Nicolás Domingo tendrá a uno de los mejores futbolistas de la divisional en 2026.

De acuerdo a lo que le informaron a Diario La Unión , el mediocampista central tiene un año más de contrato con el club, ya que a principio de este año había firmado por dos temporadas , pero en las últimas horas se selló un nuevo acuerdo para que siga vinculado al club.

De esta manera, asegurada la permanencia de Arregui, Temperley logró mantener una base importante del último plantel, al conseguir las renovaciones de Ezequiel Mastrolía, Luciano Nieto, Fernando Brandán, Gabriel Esparza y Gabriel Hauche, entre otros.

Arregui, un emblema de Temperley

El experimentado mediocampista se convirtió, a fuerza de su temperamento y de buenas actuaciones, en uno de los futbolistas más representativos que tuvo el club en los últimos 15 años.

Arregui llegó al Celeste a mediados de 2013 cuando era muy joven y rápidamente se convirtió en uno de los destacados del equipo de Ricardo Rezza que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2014. Su buen nivel siguió y también fue un pilar del ascenso a Primera a fines de ese año. Esa regularidad la mantuvo en la máxima categoría y eso lo llevó a la categoría de ídolo.

Adrián Arregui regresó a Temperley. Con Temperley, Adrián Arregui disputó 70 partidos en Primera División.

Después de cuatro años en la máxima categoría con el Gasolero y un paso en el medio a Montreal Impact, el volante central emigró al fútbol colombiano y forjó una importante carrera, con pasos por Independiente y Huracán en el fútbol local. En 2023, volvió a Temperley para ser figura y emblema de un equipo que, de la mano de Alejandro Orfila, llegó los cuartos de final del Torneo Reducido.

Al año siguiente pasó a jugar en Alianza Lima, de Perú, y en el 2025 regresó a su casa, al estadio Alfredo Beranger, para arrancar una nueva etapa en el club que continuará en 2026.