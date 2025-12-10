miércoles 10 de diciembre de 2025
Sueño en marcha.

Temperley debutará frente a Barracas Central en la Copa Argentina

El Temperley de Nicolás Domingo tendrá un duro rival en los 32avos. de la Copa Argentina. Banfield irá con Real Pilar y Lanús ante Sarmiento de La Banda.

Temperley eliminó a San Lorenzo en 2018 en el estadio de Lanús.

El Gasolero, ausente esta temporada, viene de dar el batacazo eliminando a River Plate en 2024 en una apasionante definición por penales en Mendoza, misma vía por la que había vencido a Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero. En ese certamen, Temperley avanzó hasta 4tos. de final, donde cayó ante Central Córdoba de Santiago del Estero, a la postre campeón.

Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield por un año más.
Hay acuerdo.

Pedro Troglio renovó su contrato con Banfield: los acuerdos del nuevo vínculo
Mauricio Pellegrino firmará un nuevo vínculo con Lanús hasta diciembre de 2026.
Todo encaminado.

Pellegrino seguirá siendo el entrenador de Lanús por un año más

Con Nicolás Domingo, flamante entrenador, Temperley buscará pisar fuerte en un torneo en dónde vienen sorprendiendo. Además de aquél recordado partido con el Millonario de Martín Demichelis, en 2018 eliminó a San Lorenzo –por penales- en el estadio de Lanús, cumpliendo su mejor performance con un camino que lo instaló en semifinales, perdiendo con Rosario Central. ¿Volverá la cábala de la camiseta amarilla? Todo parece indicar que sí.

Por llave del Gasolero, de pasar a 16avos. de final, se toparía con el ganador de Huracán-Olimpo de Bahía Blanca. Y en 8vos. de final podría cruzarse con Lanús. Por la otra mitad del cuadro aparecen River Plate e Independiente.

El último enfrentamiento entre Temperley y Barracas Central se dio en la temporada 2019/20 de la Primera Nacional, en Olavarría y Luna, con triunfo Gasolero de Walter Perazzo por 1-0, con gol de Mauro González.

Los rivales de Banfield y Lanús

Como en la temporada 2025, enfrentarán a equipos del ascenso. Banfield jugó ante Villa Mitre de Bahía Blanca (1-0) y Lanús ante General Lamadrid (4-0). Al Taladro le tocó Real Pilar, que está disputando las semifinales del Torneo Reducido de Primera B; y al Granate uno del Torneo Federal A, Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, al que en diciembre de 2024 Los Andes le ganó el tercer ascenso a la Primera Nacional, en Córdoba.

Si el equipo de Pedro Troglio avanza de ronda, enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán; y si el de Mauricio Pellegrino corre con la misma suerte, esperará por Instituto de Córdoba o Atlanta. Podría darse un Clásico del Sur en la Copa Argentina solamente si llegan a la final.

Banfield Copa Argentina
Banfield llegó a semifinales en 2022, perdió con Talleres de Córdoba.

La Copa Argentina tuvo nueve campeones en 13 ediciones, pero Banfield y Lanús nunca llegaron a una final. El Taladro fue semifinalista, en 2022 cayó frente a Talleres de Córdoba (0-1); y el Granate dos veces, en 2014/15 perdió con Boca Juniors (0-2) y en 2019 ante Central Córdoba de Santiago del Estero (0-1).

Para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los 8vos. de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Los restantes cruces

Partido 1: San Lorenzo vs. Deportivo Rincón, Neuquén

Partido 2: Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

Partido 3: River Plate vs. Ciudad de Bolívar

Partido 4: Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Partido 5: Racing Club vs. San Martín de Formosa

Partido 6: Independiente vs. Atenas de Río Cuarto, Córdoba

Partido 7: Platense vs. Argentino de Monte Maíz, Córdoba

Partido 8: Argentinos Juniors vs. F.C. Midland

Partido 9: Banfield vs. Real Pilar

Lanus Copa Argentina
Lanús cayó en semifinales 2014/15 con Boca Juniors.

Partido 10: Lanús vs. Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero

Partido 11: Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo

Partido 12: Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela

Partido 13: Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio

Partido 14: Tigre vs. Claypole

Partido 15: Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó

Partido 16: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros

Partido 17: Newell’s vs. Acassuso

Partido 18: Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba

Partido 19: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes de Caseros

Partido 20: Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Partido 21: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Partido 22: Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Partido 23: Instituto de Córdoba vs. Atlanta

Partido 24: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

Partido 25: Godoy Cruz de Mendoza vs. Deportivo Morón

Partido 26: San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Partido 27: Unión de Santa Fe vs. Agropecuario Argentino de Carlos Casares

Partido 28: Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Partido 29: Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez

Partido 30: Aldosivi de Mar del Plata vs. San Miguel

Partido 31: Barracas Central vs. Temperley

Partido 32: Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Nicolás Domingo dirigirá su Real Madrid en Temperley.
Entusiasmado.

Nicolás Domingo comparó a Temperley con un poderoso europeo

Por  Diario La Unión

