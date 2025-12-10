Temperley debutará frente a Barracas Central en la Copa Argentina

El Gasolero, ausente esta temporada, viene de dar el batacazo eliminando a River Plate en 2024 en una apasionante definición por penales en Mendoza, misma vía por la que había vencido a Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero. En ese certamen, Temperley avanzó hasta 4tos. de final, donde cayó ante Central Córdoba de Santiago del Estero, a la postre campeón.
Con Nicolás Domingo, flamante entrenador, Temperley buscará pisar fuerte en un torneo en dónde vienen sorprendiendo. Además de aquél recordado partido con el Millonario de Martín Demichelis, en 2018 eliminó a San Lorenzo –por penales- en el estadio de Lanús, cumpliendo su mejor performance con un camino que lo instaló en semifinales, perdiendo con Rosario Central. ¿Volverá la cábala de la camiseta amarilla? Todo parece indicar que sí.
Por llave del Gasolero, de pasar a 16avos. de final, se toparía con el ganador de Huracán-Olimpo de Bahía Blanca. Y en 8vos. de final podría cruzarse con Lanús. Por la otra mitad del cuadro aparecen River Plate e Independiente.
Si el equipo de Pedro Troglio avanza de ronda, enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto o San Martín de Tucumán; y si el de Mauricio Pellegrino corre con la misma suerte, esperará por Instituto de Córdoba o Atlanta. Podría darse un Clásico del Sur en la Copa Argentina solamente si llegan a la final.
La Copa Argentina tuvo nueve campeones en 13 ediciones, pero Banfield y Lanús nunca llegaron a una final. El Taladro fue semifinalista, en 2022 cayó frente a Talleres de Córdoba (0-1); y el Granate dos veces, en 2014/15 perdió con Boca Juniors (0-2) y en 2019 ante Central Córdoba de Santiago del Estero (0-1).
Para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los 8vos. de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.
Los restantes cruces
Partido 1: San Lorenzo vs. Deportivo Rincón, Neuquén
Partido 2: Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca
Partido 3: River Plate vs. Ciudad de Bolívar
Partido 4: Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Partido 5: Racing Club vs. San Martín de Formosa
Partido 6: Independiente vs. Atenas de Río Cuarto, Córdoba
Partido 7: Platense vs. Argentino de Monte Maíz, Córdoba
Partido 8: Argentinos Juniors vs. F.C. Midland
Partido 9: Banfield vs. Real Pilar
Partido 10: Lanús vs. Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero
Partido 11: Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo
Partido 12: Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela
Partido 13: Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio
Partido 14: Tigre vs. Claypole
Partido 15: Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó
Partido 16: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros
Partido 17: Newell’s vs. Acassuso
Partido 18: Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba
Partido 19: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes de Caseros
Partido 20: Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
Partido 21: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Partido 22: Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Partido 23: Instituto de Córdoba vs. Atlanta
Partido 24: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
Partido 25: Godoy Cruz de Mendoza vs. Deportivo Morón
Partido 26: San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
Partido 27: Unión de Santa Fe vs. Agropecuario Argentino de Carlos Casares
Partido 28: Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
Partido 29: Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
Partido 30: Aldosivi de Mar del Plata vs. San Miguel