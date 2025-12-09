Lanús recupera a Raúl Loaiza para un exigente 2026: cómo será su contrato

Raúl Loaiza atravesaba su mejor momento en Lanús cuando una grave lesión lo sacó de las canchas. Era una de las piezas clave del equipo de Ricardo Zielinski en la Copa Sudamericana 2024. En la noche del 25 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, comenzó el calvario del volante. El Granate eliminaba por penales a Deportivo Independiente Medellín, pero sufría la baja del colombiano, que fue intervenido quirúrgicamente el 21 de octubre.

El parte médico constató que luego de los estudios complementarios, el oriundo de Cartagena sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha . Pasó más de un año para que Raúl Loaiza lograra recuperarse y ponerse a disposición del entrenador Mauricio Pellegrino . Sin dudas, un “refuerzo” de lujo pensando en la Copa Libertadores de América 2026.

En Lanús siguieron atentamente su evolución. A fines de abril de 2025 pasó otra vez por el quirófano para colocarle materiales especiales en la rodilla, algo que estaba programado para su proceso de rehabilitación. Pero, en septiembre se le detectó una fibrosis que retrasó aún más su retorno.

“Está prácticamente recuperado. Demandó más tiempo de los esperado, le costó, pero con mucho esfuerzo ya está casi para jugar”, dijo el presidente Nicolás Russo en diálogo con Fortaleza Granate.

Alcances del contrato de Raúl Loaiza con Lanús

La continuidad está asegurada, al menos, hasta fines del próximo año. “Estamos negociando, tenemos avanzado su contrato. Va a seguir un año más”, dijo.

En cuanto a los alcances del nuevo convenio contractual que firmará Raúl Loaiza, si sería con cláusulas por productividad y minutos jugados, el titular de Lanús no dio mayores detalles. “Es un jugador importante y uno de los mejores pagos del plantel. Queremos que se quede”, aseguró Nicolás Russo.

El volante de 31 años lleva un total de 87 partidos disputados con la camiseta Granate en todas las competiciones, con dos goles y tres asistencias.

El futbolista acompaño a la delegación de Lanús a Asunción, Paraguay, donde se proclamó campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y se colgó la medalla. Con el plantel regresando de sus vacaciones el 29 de diciembre en las instalaciones del club, la pretemporada y los amistosos pasarán a ser un factor clave para que Raúl Loaiza comience a recuperar el nivel futbolístico. Se viene un 2026 recargado y todos serán fundamentales para Mauricio Pellegrino.

