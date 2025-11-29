sábado 29 de noviembre de 2025
29 de noviembre de 2025
Merecido descenso.

Lanús inicia las vacaciones tras ganar la Copa Sudamericana

El equipo de Mauricio Pellegrino tendrá un mes de licencia y recién a fines de diciembre iniciará la preparación con miras al 2026.

Tras los festejos, Lanús empezó sus vacaciones.

El equipo que conduce Mauricio Pellegrino tendrá vacaciones hasta el 29 de diciembre, día elegido para retomar los entrenamientos con miras a un 2026 muy exigente, con competencia local e internacional en el horizonte.

Lanús consiguió títulos en las últimas cuatro décadas.
Batiendo récords.

Lanús se suma al selecto grupo de los campeones de las últimas cuatro décadas
Nicolás Russo, presidente de Lanús, con su par de AFA, Claudio Tapia.
Polémica instalada.

Nicolás Russo opinó sobre el pasillo de los jugadores de Estudiantes

De esta manera, el plantel granate tendrá un mes de descanso luego de obtener su segunda Sudamericana y de tener un cierre de año con mucha actividad, con 15 partidos oficiales en menos de tres meses, de los cuales ganó nueve, empató cuatro y apenas perdió dos.

Lanús quiere renovar contrato con Mauricio Pellegrino.

Por eso, después de una recta final muy intensa, los jugadores de Lanús aprovecharán este descanso para recargar energías, ya que en 2026 tendrá mucha competencia porque además de los torneos locales (Apertura, Clausura y Copa Argentina), disputará la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana ante Flamengo o Palmeiras.

Los primeros desafíos de Lanús de cara al 2026

Durante este mes de vacaciones, la dirigencia de Lanús tendrá como primer desafío sellar la continuidad de Pellegrino, quien finaliza su contrato a fin de año. Por eso, en estos días, ambas partes se sentarán a negociar para llegar a un acuerdo que les permita comenzar a trabajar en la planificación de la próxima temporada.

Esto resulta vital de cara a lo que viene, ya que a varios futbolistas finalizan sus contratos el 31 de diciembre y es algo a resolver en lo que resta del 2025. También definir qué futbolistas que estuvieron a préstamos formarán parte del plantel del próximo año.

