Lanús perdió con Tigre y se despidió del Torneo Clausura

Lanús se quedó afuera del Torneo Clausura
En la Fortaleza, Tigre sorprendió al campeón de la Copa Sudamericana y sigue en carrera. En cuartos enfrentará a Racing club, en Avellaneda.
El equipo de Mauricio Pellegrino no concretó lo que generó, convirtió en figura a Felipe Zenobio y en una de sus pocas chances la visita anotó vía David Romero en el comienzo del complemento para sellar la clasificación.
Cerca estuvo el dueño de casa
El ingresado Alexis Segovia probó con un zurdazo desde afuera del área que explotó en la parte externa de la red.
Gol anulado a Lanús
A los 18 minutos, fallas en la defensa visitante, la mete de cabeza Sasha Marcich y ante la mala salida del arquero convirtió Rodrigo Castillo. Llamó el VAR y Leandro Rey Hilfer marcó mano del delantero.
Felipe Zenobio evitó el empate
El arquero de Tigre, que ya es figura, se quedó con el frentazo de Sasha Marich luego de una asistencia de Marcelino Moreno.
Tigre sorprende y le gana a Lanús
A los 3 minutos un desvío de David Romeo cerca del punto penal dejó sin chances a Nahuel Losada. El Matador muestra las garras en el Sur.
Comenzó el segundo tiempo: Lanús va por el triunfo
Al equipo de Mauricio Pellegrino le quedan 45 minutos para resolverlo. Si se mantiene la igualdad habrá alargue.
Terminó el primer tiempo en la Fortaleza
Lanús y Tigre empatan 0-0 en un partido parejo en el juego, pero donde el conjunto local tuvo las mejores opciones.
Lanús llegó por arriba con Rodrigo Castillo
El “9” Granate se anticipó en el primer palo a un envío de Eduardo Salvio que el arquero salvó con ambas manos al córner.
Se salvó el local
Remate de Sebastián Medina al palo luego de un rebote en la barrera que sorprendió a Nahuel Losada.
Otra llega del Granate
Cabezazo bombeado de Rodrigo Castillo con Felipe Zenobio que se perdió por arriba del travesaño.
Primera aproximación de Lanús
Centro de Franco Watson, control y media vuelta de Ramiro Carrera que elevó el remate.
Arrancó el partido en la Fortaleza
Lanús y Tigre se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
Formaciones confirmadas de Lanús y Tigre
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Franco Watson; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona y Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Gonzalo Piñero y Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
