Una anécdota que tomó valor tras el título de Lanús

“El fútbol siempre da revancha”, reza una de las máximas que tiene este deporte. Y eso es lo que experimentaron dos futbolistas de Lanús tras la obtención de la segunda Copa Sudamericana con la victoria por penales ante Atlético Mineiro .

Ramiro Carrera y Marcelino Moreno se sacaron la espina del año pasado cuando fueron eliminados en semifinales por Cruzeiro y celebraron esta consagración de manera especial.

En ese partido, justamente, comenzaron a darle forma al título que se selló este sábado en el estadio Defensores del Chaco. Y ahora, en medio de la felicidad por la copa lograda, Carrera recordó una anécdota con Moreno.

“El año pasado cuando terminó la semifinal yo me fui muy triste. Al otro día volvimos con Marcelino y dijimos que el año que viene la vamos a ganar”, comentó el mediocampista con pasado en Atlético Tucumán.

Y en esa línea, agregó: “Me quedó tan grabado lo que le dije en ese momento: ‘no te vayas a ningún lado que el año que viene la ganamos’. Los dos nos dijimos lo mismo, nos prometimos seguir, no irnos a ningún lado, que la vamos a luchar y la vamos a ganar”.

Lanús, un equipo con mucho potencial

Los dos cumplieron, se quedaron en Lanús a pesar de las ofertas que tuvieron en el mercado de pases y el sábado, ante 15 mil hinchas que los acompañaron a Asunción, cumplieron con la promesa. “Sabíamos que teníamos mucho potencial y que un campeonato íbamos a ganar. El año pasado nos había quedado esa espina”, remarcó.

Lanus Sudamericana En Paraguay, Lanús celebró su segunda Copa Sudamericana. Club Lanús

Ramiro Carrera sabía que, si se mantenía la base y el equipo se reforzaba bien, el sueño de un nuevo título internacional para Lanús. Y eso, según su punto de vista, se logró. “Este equipo tiene unos huevos terribles”, recalcó.

“Por suerte se trajeron muy buenos refuerzos, Marcich, Cardozo, Castillo y más los jugadores que estaban sabíamos que teníamos mucho potencial. Además, hay pibes como Dylan y Medina que tienen un futuro terrible, futuro europeo. Ellos se tienen que convencer de las condiciones que tienen y no me cabe duda que les va a ir muy bien”, ponderó.

Ahora va por el Torneo Clausura

El Granate no se puede relajar tras la obtención de su segunda Copa Sudamericana y por delante le queda otro desafío importante: el Torneo Clausura.

El equipo de Mauricio Pellegrino afrontará esta noche el duelo de los octavos de final ante Tigre y quiere seguir haciendo historia. “Nosotros queremos ganar y el que esté adelante mío lo quiero pasar por arriba, es mi forma de ser y mi manera de vivir el partido. Ojalá logremos la victoria así podemos festejar con los hinchas”, concluyó Carrera.