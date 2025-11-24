El nuevo objetivo de Lanús: Eduardo Salvio apuntó a "no conformarse y ganar todo lo que se juega"

Eduardo Salvio es uno de los referentes de este Lanús campeón de la Copa Sudamericana . Regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente y logró el título que le faltaba a su extensa carrera. Después de jugar en el Atlético de Madrid, Benfica, Boca y Pumas de México, el Toto consiguió la copa más deseada.

"Esto era lo que tanto deseaba y buscaba. Me faltaba ganar algo así con el club y es una felicidad enorme porque desde el día uno que volví quería esto, ganar algo con el club y lo conseguimos. Es una felicidad enorme, es algo que tanto buscaba. Siempre soñé salir campeón con el club que me vio nacer. Fuimos merecedores de este titulo y ahora nos toca festejar", aseguró Salvio, quien a los 35 años obtuvo la Copa Sudamericana con el Granate.

El oriundo de Avellaneda inició su carrera en Lanús para la temporada 2008-2009, después vistió la casaca del Atlético de Madrid (2010-2012), Benfica (2010-2019), Boca (2019-2022), Pumas (2022-2024) y el regreso a Lanús el año pasado.

Eduardo Salvio la exigencia de Lanús con el paso de los años. El Toto se había quedado con la espina de no poder ganar la Sudamericana el año pasado, cuando el Granate quedó eliminado ante Cruzeiro en La Fortaleza. Ahora pudo saldar esa cuenta pendiente.

A propósito, consideró que "tenemos un plantel muy bueno y muchísimos chicos que tiran para adelante". Y apuntó: "Es un plantel que es sano, un equipo que tiene hambre y lo venimos demostrando. Desde que llegué el año pasado metimos semifinal y ahora campeón. Creo que Lanús en todo torneo que juega quiere ser protagonista y hoy nos estamos acostumbrando".

Ahora Lanús busca ganar el Torneo Clausura

Salvio fue importante para Lanús en la Copa Sudamericana al disputar 13 partidos, convertir dos goles y brindar tres asistencias. "El club apunta siempre a ser protagonista y Lanús ya lo viene demostrando hace años. Queremos ganar todo lo que jugamos. Hoy llevamos este título para la gente que sabemos todo el esfuerzo que hacen y esto es para ellos que se lo merecen", reconoció.

Por último, apuntó hacia el partido del miércoles ante Tigre por el Torneo Clausura y sostuvo: "Salir campeón es lo que más deseaba porque amo al club y para mi es una felicidad enorme. Así que ahora vamos por más, no hay que conformarnos y el miércoles tenemos otra final más".