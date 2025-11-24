miércoles 26 de noviembre de 2025
Escribinos
24 de noviembre de 2025
Para adelante.

El nuevo objetivo de Lanús: Eduardo Salvio apuntó a "no conformarse y ganar todo lo que se juega"

El atacante de Lanús sigue de festejo por la obtención de la Copa Sudamericana, pero ya piensa en lo que será el choque ante Tigre por el Torneo Clausura.

Eduardo Salvio logró su primer título con la camiseta de Lanús.

Eduardo Salvio logró su primer título con la camiseta de Lanús.

Eduardo Salvio es uno de los referentes de este Lanús campeón de la Copa Sudamericana. Regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente y logró el título que le faltaba a su extensa carrera. Después de jugar en el Atlético de Madrid, Benfica, Boca y Pumas de México, el Toto consiguió la copa más deseada.

"Esto era lo que tanto deseaba y buscaba. Me faltaba ganar algo así con el club y es una felicidad enorme porque desde el día uno que volví quería esto, ganar algo con el club y lo conseguimos. Es una felicidad enorme, es algo que tanto buscaba. Siempre soñé salir campeón con el club que me vio nacer. Fuimos merecedores de este titulo y ahora nos toca festejar", aseguró Salvio, quien a los 35 años obtuvo la Copa Sudamericana con el Granate.

Lee además
Nicolás Russo volvió a Lanús para ser campeón.
Éxito

Nicolás Russo, el presidente de Lanús que volvió a llevar al Granate a la gloria internacional
Carlos Izquierdoz anuló a Hulk en la final en aAsunción.
Figura en la final.

Carlos Izquierdoz volvió a Lanús para ser bicampeón

El oriundo de Avellaneda inició su carrera en Lanús para la temporada 2008-2009, después vistió la casaca del Atlético de Madrid (2010-2012), Benfica (2010-2019), Boca (2019-2022), Pumas (2022-2024) y el regreso a Lanús el año pasado.

Embed - Toto Salvio on Instagram: "SOY CAMPEÓN CON EL GRANATE!!!! "
View this post on Instagram

Un Lanús protagonista a lo largo de los años

Eduardo Salvio la exigencia de Lanús con el paso de los años. El Toto se había quedado con la espina de no poder ganar la Sudamericana el año pasado, cuando el Granate quedó eliminado ante Cruzeiro en La Fortaleza. Ahora pudo saldar esa cuenta pendiente.

A propósito, consideró que "tenemos un plantel muy bueno y muchísimos chicos que tiran para adelante". Y apuntó: "Es un plantel que es sano, un equipo que tiene hambre y lo venimos demostrando. Desde que llegué el año pasado metimos semifinal y ahora campeón. Creo que Lanús en todo torneo que juega quiere ser protagonista y hoy nos estamos acostumbrando".

Ahora Lanús busca ganar el Torneo Clausura

Salvio fue importante para Lanús en la Copa Sudamericana al disputar 13 partidos, convertir dos goles y brindar tres asistencias. "El club apunta siempre a ser protagonista y Lanús ya lo viene demostrando hace años. Queremos ganar todo lo que jugamos. Hoy llevamos este título para la gente que sabemos todo el esfuerzo que hacen y esto es para ellos que se lo merecen", reconoció.

Por último, apuntó hacia el partido del miércoles ante Tigre por el Torneo Clausura y sostuvo: "Salir campeón es lo que más deseaba porque amo al club y para mi es una felicidad enorme. Así que ahora vamos por más, no hay que conformarnos y el miércoles tenemos otra final más".

Temas
Seguí leyendo

Nicolás Russo, el presidente de Lanús que volvió a llevar al Granate a la gloria internacional

Carlos Izquierdoz volvió a Lanús para ser bicampeón

Agustín Marchesín festejó la Copa Sudamericana de Lanús

Una anécdota que tomó valor tras el título de Lanús

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La AFA y una importante decisión sobre la televisación del Ascenso.
El fin de una era.

La AFA y una decisión que afecta a Los Andes y Temperley

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas sorprendió  a todos en MasterChef Celebrity. video
¡Ups!

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido