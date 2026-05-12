Atraparon al último prófugo por el asesinato de Agustín Rivero: lo delató una expareja que vendía su celular

Matías Ezequiel Daller , de 28 años, cayó en Villa Elvira, La Plata, cuando la Policía Bonaerense montó un operativo en torno a una expareja suya que ofrecía a la venta en redes sociales un celular vinculado al prófugo . Era el último integrante de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley .

El joven de 21 años, estudiante de Ciencias Económicas de la UNLAM , fue baleado en el abdomen el 24 de abril cuando regresaba de cursar.

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Los delincuentes lo interceptaron en la esquina de Dinamarca y Ericson , en el barrio San José. Le robaron el celular y le dispararon antes de escapar. Murió poco después en un centro de salud.

El 25 de abril fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel "Minion" Silva , imputados por homicidio criminis causa y robo agravado. Con ellos tras las rejas, la investigación se concentró en atrapar a Daller, quien había cortado todo contacto telefónico y dejado de usar su tarjeta SUBE para evitar ser rastreado.

Una expareja declaró como testigo y reveló que Daller se presentó en su casa tras el crimen y le confesó el asesinato. Le dijo que había actuado junto a los hermanos "Lauti" y "Minion". Luego se llevó ropa y la tarjeta SUBE del hijo de la mujer antes de irse.

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Detenido por el crimen del estudiante

Los investigadores detectaron que otra expareja del acusado publicó en redes sociales la venta de un teléfono vinculado al caso. Montaron una vigilancia sobre el encuentro pactado para la operación y allí Daller fue interceptado y detenido.

Durante el procedimiento se secuestró el celular investigado. La UFI 7 de Lomas de Zamora tomó intervención de inmediato. Los investigadores continúan analizando pruebas y evalúan si hubo más involucrados en el crimen.