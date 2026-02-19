La queja del padre de Iván Echeverría: a casi 8 años del crimen, la sentencia sigue en duda

A casi 8 años del crimen de Iván Echeverría , el padre del joven asesinado en Parque Barón , Martín Echeverría , expresó su molestia por que a pesar del tiempo transcurrido, la sentencia contra los dos asesinos condenados todavía no está firme.

"Ellos siguen apelando el fallo, pero si los liberan, yo no puedo hacer nada", lamentó, en referencia a los recursos presentados por los motochorros que mataron a su hijo. Pese a que hasta ahora todos ellos fueron rechazados por la Justicia, los detenidos contarían con una instancia más.

Los acusados habían sido declarados culpables del asesinato en marzo del 2024, durante un juicio llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora .

Lucas Pelaez y Jaime Federico "El Chinito" Michel , fueron considerados responsables de los delitos de "tentativa de homicidio", "homicidio en ocasión de robo" .

De manera unánime, los jueces consideraron que los dos imputados, primero atacaron a tiros a una pareja en Villa Centenario, y luego llevaron a cabo el intento de asalto fatal de Echeverría, a quien abordaron para robarle la moto, pero lo fusilaron de un tiro en el tórax.

El crimen de Iván Echeverría

El joven de apenas 18 años fue abordado por delincuentes armados, que lo amenazaron para robarle su moto, mientras acababa de cargar nafta en un autoservicio ubicado en Juan XXII y Madrid, en el barrio de Parque Barón.

Todo ocurrió el 18 de agosto de 2018, cuando, aparentemente, la víctima trató de resistirse al asalto, y recibió un impacto de bala en el tórax terminó con su vida.

Por su parte, los asesinos escaparon sin concretar el robo, lo que ocasionó una intensa campaña de reclamo de justicia de los familiares del fallecido, que se mantiene vigente hasta ahora.