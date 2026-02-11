A cinco años del crimen del canillita, la pista del asesino prófugo que alertó la Justicia

A cinco años del crimen del canillita Enrique Omar Devita , la Justicia de Lomas de Zamora ratificó el pedido de búsqueda del asesino prófugo , a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, las autoridades siguen sin novedades sobre su paradero.

"En diciembre pasado se ratificó el pedido de detencion en los registros de la Division Busqueda de Profugos de la PFA", indicó una fuentes oficial a La Unión .

CRIMEN Denuncian que un asesino prófugo amenaza y se burla de la familia de la víctima

Según precisaron a este medio, la investigación continúa en pleno tramite bajo la orbita de la UFI 3 de Lomas, asignada semanas atrás al fiscal Sebastían Bisquert .

Además indicaron que en noviembre de 2025 se libró oficio al Departamento de Homicidios de la Policia Bonaerense "con datos de localizacion de telefonos celulares y otros datos de uso de billeteras virtuales" obtenidos por la fiscalía, para que intensifiquen las tareas para dar con el imputado.

De acuerdo a estas pistas, por lo menos hasta fines del año pasado, el sujeto considerado autor del crimen, identíficado como Julio Rafael Mosevich, habría estado en la provincia de Buenos Aires.

Enrique Omar Devita tenía 49 años. El crimen del canillita Enrique Omar Devita sigue impune.

El crimen del canillita

El homicidio ocurrido en la esquina de Bustos y Olmos, en Parque Barón, fue cometido cerca de las 8 de la mañana del 5 de febrero del 2021, cuando el ocupante de un auto Volkwagen Fox gris frenó enfrente del puesto de diarios de De Vita, se bajó caminó unos pasos, sacó un arma que tenía en la cintura y lo acribilló.

El caso conmocionó a todo el barrio, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. El agresor, según se puede observar en las imágenes, fue directamente a buscar al canillita, que se encontraba trabajando en la esquina de siempre. El asesino se subió a su auto y se escapó rápidamente del lugar.

Embed - Así fusilaron de cinco tiros a un diariero en Parque Barón

Según fuentes oficiales, De Vita fue trasladado de urgencia a la sala de primeros auxilios 2 de Abril, donde los médicos constataron que ya había muerto.

"Lo fusiló sin importarle nada, lo mató por no dejarlo ser feliz con la mujer de su vida", señaló la hija de De Vita, a través de un posteo en sus redes sociales. Según indicó la joven, su padre mantenía una relación sentimental con la expareja de Mosevich, lo que habría motivado una venganza.