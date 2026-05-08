Negaron la excarcelación de la mujer detenida por el crimen de Emiliano Ezequiel Ríos en Villa Albertina

La causa por el crimen de Emiliano Ezequiel Rios tramita en la UFI 1 de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Verónica Giménez , la mujer de 51 años acusada de asesinar a puñaladas a su pareja, Emiliano Ezequiel Ríos , de 36, durante una sangrienta pelea en Villa Albertina.

Según precisaron fuentes judiciales a La Unión , la imputada se negó a declarar durante la indagatoria realizada en la fiscalía, luego de entregarse para quedar a disposición de las autoridades.

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La causa es llevada adelante por la UFI 1 de Lomas de Zamora , que mantiene la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La negativa a prestar declaración no implica una admisión de culpabilidad, aunque sí posterga la posibilidad de conocer la versión de la acusada sobre lo ocurrido el pasado jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Espronceda al 100.

Fiscalías El crimen de Emiliano Ezequiel Rios es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora.

El crimen de Emiliano Ezequiel Ríos

Según la reconstrucción preliminar, el crimen ocurrió en medio de una discusión de pareja. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el hombre habría agredido previamente a la mujer con una botella rota, situación que habría desencadenado el episodio fatal.

Tras el hecho, Ríos fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde murió poco después de ingresar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La imputada había permanecido prófuga durante varias horas hasta que regresó a su domicilio y, según trascendió, fueron sus propios hijos quienes alertaron a la Policía sobre su presencia y su intención de entregarse.

Mientras tanto, la fiscalía continúa recolectando pruebas y declaraciones testimoniales para determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia del crimen.